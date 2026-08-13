主動式ETF為何打不贏標普500？他翻出「巴菲特賭約」疑惑：第一年後跟著買不就好

主動投資為何難以長期擊敗大盤？網友在PTT股板提及著名的「巴菲特賭約」，好奇若主動投資第一年勝過大盤，之後複製標普500成分股，不就能鎖定勝局？因而發問「主動式是輸在哪裡」、「太貪了嗎」。

許多網友指出主動投資本身的矛盾「主動就是要贏被動，你跟被動買幹嘛」、「跟著VOO買準備被開除」。投資人購買主動型商品，期待的就是超額報酬，若完全複製指數，不如直接買被動型ETF。

也有人歸咎於高額費用與績效壓力「管理費收得高，績效還是會輸」、「有業績壓力不能做長線」、「跌了一年很多人贖回，就被炒掉了」。主動型經理人面臨短線申贖壓力，難以落實長線布局。

部分鄉民則從市場效率切入分析「美國是高效率市場，主動操作勝率越低」、「被動代表市場的集體智慧」。至於短期領先的主動基金，網友提醒「很多是重壓單一題材，過氣就慘了」、「主動贏有時候抵不過輸的那一次」。

鄉民總結兩者賽局的根本差異「標普500是跟自己比，主動式是跟別人比。」也有人笑稱「數據擺在那，買指數ETF就對了，懂越多越容易憑實力賠錢。」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。