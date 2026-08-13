台股ETF 規模創新高

台股ETF持續獲青睞，目前總檔數已達94檔，規模增至7.5兆元，創下歷史新高。統計今年以來到昨（12）日，規模增加3.6兆元，是去年一整年增加金額的三倍多。觀察今年以來規模增加500億元以上的ETF，集中在正二、主動式、高息型等。

群益投信台股研究團隊分析，投資人愈來愈善用台股ETF進行資產配置，主因在於ETF的波動度，相對個股與大盤低。尤其目前大盤在高檔震盪，接下來面臨的挑戰更為複雜，建議投資人可以透過台股ETF，參與台股未來上漲契機。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股中長線仍看好，不過台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與下半年投資契機。在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，對於具有資本成長需求的投資人，可選擇投資正2商品，但建議一定要做好風險控管。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，大型雲端服務供應商（ CSP）業者的資料中心基建陸續完工，資本支出配置迎來結構性轉折，預算將從前期的土建工程，轉向高單價的次世代AI伺服器與水冷機櫃。而台廠AI供應鏈獲利持續上修，隨著加權指數歷經一波回檔，評價收斂創造上行空間，台股後市仍可期。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置，能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往須具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

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