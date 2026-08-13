電力基建族群ETF 紅火

全球AI驅動資料中心加速建設，帶動美國電力需求快速攀升，投信法人表示，AI晶片龍頭輝達傳將砸30億美元入股電力開發商Lancium，另將攜手六家金融巨頭驅動AI基礎設施資本鏈，形成AI超級資本周期，海外電力主題相關ETF不但績效穩健，規模也穩定成長。

根據CMoney統計，海外電力商品，近年受惠於美國燃氣輪機與電力商機，帶動主題ETF規模成長快速，其中，台新美國電力基建（009805）最新規模達96.8億元，躍國內最大海外電力主題ETF、中信數據及電力規模66.6億元居次、中信電池及儲能規模也突破30億元。

觀察績效表現，則以台新美國電力基建、富邦ESG綠色電力、FT潔淨能源等三檔，上半年績效表現穩健，不論是今年第一、二季度內，都有創造兩位數以上的正報酬。

另，SpaceX傳出2027年前擬興建約20吉瓦（GW）的發電、冷卻及電力基礎設施，約當於2025年美國新增發電裝機容量近四成，直接驅動美國動燃氣輪機、壓縮機、電機、空調及儲能設備供應商訂單持續應接不暇，潛在受惠企業包括燃氣發電設備商GE Vernova、星座能源、新紀元能源、Vistra等。

台新美國電力基建ETF投研團隊表示，美國AI基建競賽升級，除科技巨頭紛紛跨入電力，搶奪比算力更稀缺的「電力容量」外，全球市值最大的晶片龍頭輝達，最新宣布與華爾街巨頭合作，協助數據中心、電力與其他AI基礎設施客戶取得融資，打造電、算、財三力共振下的AI新資本鏈，是AI產業繼永動機閉環出現後，帶動美國電力需求再掀一波強勁成長的新引擎。

隨著美國企業持續加大AI基礎建設投資，相關產業景氣的升溫，建議投資人可以鎖定電力相關ETF，等於完整布局美股在「AI成長+公共事業防禦」雙優勢兼具的電力稀缺資產。

中信數據及電力ETF經理人陳雯卿指出，高盛將全球資料中心用電需求成長預測由117%上修至170%，推估2030年用電量將較2025年增加170%，新增用電需求約1,100TWh（太瓦時），甚至超過日本目前全年用電量，反映AI發展瓶頸已逐漸從需求端轉向電力與基礎設施供給端，更凸顯AI投資遠未見頂，電力與資料中心需求將持續爆發。

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