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美股ETF 長線買點到

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美股第2季財報公布進入尾聲，根據FactSet截至8月7日的統計，已有88%的S&P 500成分股公布財報，高達86%的企業獲利優於預期，整體獲利年增率50.4%，創下2021年第2季以來最佳單季表現。法人表示，美股ETF長線投資買點已顯現。

觀察各產業獲利成長，11大行業中僅醫療行業呈現衰退，而上修幅度最大者為能源、金融、科技。受惠原油價格上漲，能源類股獲利年增率達147%，營收年增率42.5%居全產業之冠；通訊服務類股獲利年增率則達117%。另外，非必需消費類股獲利年增率也高達91.6%。

市場高度關注的資訊科技股表現也相當強勁，獲利年增率高達70.4%，且高達90%的科技公司獲利優於預期。其中，半導體與半導體設備子產業獲利年增率達135%。

此外，雲端巨頭營收成長加速至48%，資安、通訊、資料處理等軟體領域皆展現AI營收貢獻，顯示AI投資的變現回報正在加速。

展望後市，統一FANG+ETF（00757）經理人林良一表示，資本支出正逐步轉化為雲端營收，後續反彈將取決於財報能否延續AI變現力道，而領軍族群也已收斂至AI基建巨頭。

短線上若有回檔機會，可伺機進場布局，長線投資人仍可透過定期定額方式累積部位。

統一美國50 ETF經理人吳湘菱指出，下半年投資策略方面，美國市場最可能的情境仍是「景氣溫和擴張、企業獲利成長、但市場波動上升」。

在基本面支持下，美股中長期趨勢仍偏正向。建議配置仍以AI受惠科技股、優質金融股及具現金流優勢的龍頭企業為核心，同時保留部分防禦及能源配置，以因應政策與地緣政治帶來的波動。

群益美國科技巨頭ETF經理人李晉含分析， AI應用全面擴散，帶動科技巨頭資本支出維持高檔，隨之帶動相關企業營運獲利表現，也讓市場持續上調AI相關企業評價，顯示AI產業兼具基本面與評價面支撐，長線成長動能可望延續。

展望後市，市場持續關注AI相關供應鏈，投資人可留意功率半導體、設備、伺服器關鍵零組件等類股表現，以掌握AI成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美股 ETF 財報

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