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科技型ETF商品 績效長紅

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期台股震盪幅度加大，但隨AI應用持續深化，全球雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，台灣科技供應鏈仍居全球AI產業核心位置，建議可透過科技型ETF掌握台灣科技龍頭長期成長機會。

從長期績效來看，統計至11日，近五年台股ETF績效前十名中，多檔聚焦科技或電子產業。富邦科技（0052）以325.4%報酬居冠，國泰台灣科技龍頭320.2%居次，元大電子305.4%排名第三，中信關鍵半導體也有229.2%，皆大幅超越加權指數的161.5%漲幅。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，台股今年營運動能維持強勁，進入第3季傳統電子及半導體旺季，上市櫃公司營收表現也愈趨暢旺。受惠AI需求推波助瀾，IC設計、先進半導體製造、記憶體、PCB、ABF等相關供應鏈需求升溫，帶動台股7月營收繳出亮眼成績，未計入壽險及壽險金控營收達5.79兆元，反映科技產業基本面仍具支撐。

從AI產業趨勢來看，美國主要CSP近期陸續上調2026年資本支出指引，先進封裝產能亦反映強勁需求，顯示全球AI投資仍處於擴張階段。隨AI從模型訓練逐步走向推論及應用落地，對高效能運算、先進製程及先進封裝的需求可望延續，台灣半導體供應鏈仍是全球AI資本支出擴張的重要受惠者。

洪珮甄指出，短線市場仍須留意通膨、利率政策及資金輪動等變數，但台股企業獲利展望、訂單能見度及AI供應鏈基本面並未改變。投資人若看好AI產業中長期成長，不必過度執著於預測市場最低點，可透過定期定額或分批布局方式參與，降低單一時點進場風險。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，全球主要CSP仍積極擴建AI運算基礎設施。據預估，2026年全球五大CSP資本支出有望突破7,000億美元，反映AI資料中心與算力需求依然維持高速成長。此外，在供給端的投資動能同樣強勁。全球半導體產業資本支出預估2026年仍將年增37%。其中，晶圓代工龍頭持續投入龐大資本支出，顯示產業對未來AI需求仍抱持高度信心，並未出現供給端降溫跡象。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

績效 科技 商品

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美股ETF 長線買點到

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電力基建族群ETF 紅火

全球AI驅動資料中心加速建設，帶動美國電力需求快速攀升，投信法人表示，AI晶片龍頭輝達傳將砸30億美元入股電力開發商Lancium，另將攜手六家金融巨頭驅動AI基礎設施資本鏈，形成AI超級資本周期，海外電力主題相關ETF不但績效穩健，規模也穩定成長。

台股ETF 規模創新高

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