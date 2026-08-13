主動式ETF本月來漲逾12%

台股歷經7月大跌，主動式台股ETF規模今年來減少744億，不過，進入8月後，隨大盤指數回升，規模立即增加1,636.27億，8月以來績效平均則是上漲12.18%。

觀察規模增加前十名的主動式台股ETF表現，以主動群益科技創新（00992A）漲幅16.67%最亮眼。研究團隊表示，大盤現階段仍在高檔震盪，接下來面臨挑戰更為複雜，也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，不過，在台股具基本面支撐、後市不看淡前提下，可運用主動式台股ETF介入台股。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，在科技產業成長趨勢未變及內需穩健下，台股中長線持續看好。由於AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，儘管相關廠商均積極擴產，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，在銅解決方案逐漸被光通訊取代之際，光通訊需求將持續成長，看好光通訊廠商營運發展，隨著上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠。

主動國泰動能高息ETF經理人梁恩溢表示，台灣投資人近年投資觀念日趨成熟，在台股基本面未出現明顯改變的情況下，即使市場短線劇烈修正，也未見恐慌性撤出ETF，反而可觀察到「愈跌愈買」的資金流向，市場資金仍偏好兼具高股息與AI科技成長題材的投資標的。

梁恩溢指出，主動國泰動能高息採主動式選股策略，結合「高股息」與「成長動能」雙核心概念，不受傳統指數限制，由投研團隊依據市場趨勢靈活調整持股。在台灣上市櫃企業中，選股首先聚焦市值前40%、近四季EPS維持正成長優質企業，再從近一年股息率、股息金額居市場前半個股，以兼顧股息收益與企業競爭力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。