崑鼎以循環經濟一條龍跨足高科事業 上半年EPS 8.96元

中鼎集團旗下崑鼎綠能環保股份有限公司（6803）今（12）日召開法人說明會，公布2026年上半年營運成果。因應國內淨零轉型、氣候變遷挑戰及高科技產業擴產所帶動的循環經濟與永續發展需求，崑鼎2026年上半年合併營收達新台幣47.10億元，每股稅後純益（EPS）達8.96元，整體營運保持穩健向上。

崑鼎董事長廖俊喆表示，崑鼎將持續發揮集團資源綜效，結合集團統包實力，提供「投資、興建到操作營運的一條龍服務」，以穩健踏實的工程與營運實績全方位深化各核心領域布局。在此發展策略下，高科與新興廢棄物再利用、水再生、能資源、機電設施建置與維運等四大核心業務，正全面穩步推進，開拓中長期成長動能。

在高科與新興廢棄物再利用領域，瞄準高科技零廢與資源循環需求，崑鼎持續推進南科零廢中心硫酸資源再生廠及廢液熱處理設施，並執行廢溶劑與廢液回收系統營運及產品銷售。未來將整合技術評估、投資建置、操作營運及產品銷售，提供一條龍循環經濟解方，並隨同集團腳步，將台灣成功經驗拓展至海外潛力市場，開拓多元發展空間。

在水再生領域，因應高科技產業用水成長及氣候變遷帶來的水資源挑戰，崑鼎除持續執行「南科再生水廠」與桃園、新北、高雄等地多座水處理設施營運外，「南科再生水廠」擴建及「新竹海水淡化廠」亦興建中。看好國內新建再生水廠和海水淡化廠龐大商機，以及新加坡與美國等地高科技設廠衍生的水資源與再生水需求，崑鼎將發揮集團資源綜效，爭取相關投資、興建與操作維護計畫，建構長期的營運支撐。

在能資源領域，崑鼎具備扎實的技術與營運實績，憑藉全台11座能資源中心的操作維護經驗，佔國內民營大型能資源中心約50%市占率。隨著基隆市能資源中心ROT案投入營運並進行設備效能改善與汰換、嘉義市綠能永續循環中心新廠，以及馬來西亞麻六甲等案的持續推進，崑鼎除結合集團統包實力，全面爭取國內能資源中心的新建、延役與設備升級改善及廚餘生質能商機，更透過「複製台灣成功經驗」的戰略，積極拓展海外市場，掌握全球綠色成長契機。

在機電設施建置與維運領域，崑鼎持續承攬高科技廠房、能資源中心及交通建設場站等公用設施或設備維護，以延長資產壽命，展現高技術門檻的長期維運實力，鞏固核心營運護城河。此外，崑鼎太陽光電的投資開發規模達148MW，未來將持續爭取各項維護工作及設備改善案，並審慎評估美國與澳洲等地的光電與儲能案場投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。