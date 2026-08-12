國泰ETF 00881將於8月18日除息交易

台股高檔震盪，但AI基本面持續交出亮眼成績，顯示AI需求持續轉化為企業實質成長動能。國泰投信表示，台灣站在全球AI供應鏈「關鍵C位」，從晶片、伺服器到電子零組件形成完整科技聚落，相關投資受到市場高度關注，國泰台灣科技龍頭（00881）基金規模達1,360.92億元，近一個月增加約99.13億元，將於8月18日除息，最後買進日為8月17日。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，前幾年市場鎖定的方向是AI想像，市場預期科技能帶來高度改變與未來願景，現在則開始聚焦AI獲利，AI投資是否能真正轉化為營收。隨著全球科技大廠持續擴大AI基礎建設投資，AI需求已從晶片擴散至IC設計、PCB、伺服器、散熱及電源等，台灣不僅受惠良多，AI帶來的實際成長也從企業營收進一步反映在總體經濟，今年台灣經濟成長率可望有機會再上修，AI科技出口成為重要成長引擎。

00881經理人蘇鼎宇表示，指數漲的是價格，企業獲利才是關乎市能否走得長遠的底氣。目前台股企業獲利預期持續上修，也為台股後市增添動能；另一方面，過去雲端科技時代，美國科技巨頭憑藉獲利成長帶動科技股評價，如今進入AI時代，台灣掌握全球半導體及AI供應鏈關鍵，台股科技龍頭中長期仍有表現空間。

「與其猜測下一檔AI明星股，不如掌握整座科技群山。」蘇鼎宇表示，國泰台灣科技龍頭以台積電（2330）為核心，權重逾四成，並納入聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、台光電（2383）、欣興（3037）、致茂（2360）、智邦（2345）及川湖（2059）等科技龍頭，聚焦晶圓代工、IC設計、PCB、伺服器組裝、散熱、電源及網通等範疇，不單押單一個股，而是讓布局更完善，更有機會掌握AI的成長及題材輪動。

蘇鼎宇表示，AI長期趨勢明確，但市場不會一路直線向上，短線多少都有可能受到到國際情勢及資金流向影響而震盪，擔心買在高點的投資人，與其猜測進場時機，不妨善用定期定額分散風險，市場修正時再依自身狀況適度增加調整投資狀況，以紀律投資參與台灣科技產業長期成長。

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