台股無量卻一路推高遲早會崩盤？主被動ETF可能扮演鎖碼隱形推手

無量上漲，到底是暴風雨前的寧靜，還是台股結構轉變後的常態？

每當大盤或個股走勢在成交量急速急凍的同時，價格卻依然連日墊高、甚至刷出新高，市場空氣中總會彌漫著一股不安；傳統技術分析的教條裡，「量為價的先行指標」，沒有成交量支撐的上漲，往往被冠上「假突破」、「拉高出貨」或是「多頭力竭」的警訊。

無量反彈的兩大盲點

然而，單純用傳統技術分析解讀當前市場，恐將錯估台股的結構性轉變。

首先必須釐清，無量上漲確實存在風險...

假使股價正處於高檔震盪區或面臨前方套牢重壓，若沒有資金擴量接盤，隨時可能因幾筆突如其來的拋售而引發急跌 又或者，大跌後的「無量反彈」，往往只是空頭平倉的短線喘息，缺乏實質買盤支撐的結果，多半是以二次打底收場。

這些情況下的量縮，無疑令人擔憂。

賣壓沉寂的背後推手

但若將視野拉廣，這兩年的台股走出一種過去少見的形態：市場賣壓極其輕微，少量的買盤就能輕鬆把指數推高。

這背後推動的可能原因之一，或許與近年ETF的全面崛起有關。

隨市值型與高股息型等被動式ETF規模大幅成長，大量散戶透過定期定額投入資金，這類投資人多半偏好長期持有、領息重投資，客觀上可能沉澱了部分市場上的流通籌碼。

另一隱性力量

另一方面，逐漸躍居市場焦點的主動式ETF也可能扮演了類似的鎖碼角色。

雖然主動式ETF經理人會根據基本面與趨勢進行選股換股，看似交易頻繁，但這些資金多半屬於「中長期產業布局」，換手率遠低於短線當沖。

即使經理人在不同標的間調整，也是將籌碼從一檔個股轉移至另一檔，大桶資金依舊留在市場內，被鎖定的整體沉澱籌碼未必因此消失。

擺脫高低點迷思

當市場部分流通籌碼可能被被動與主動式ETF以及長期持有者吸收時，自由浮額隨之銳減，主動性賣壓也顯得相對沉寂。

此時，只要有少量的定期定額買盤或法人例行性建倉，便有機會在較低阻力下將價格往上墊高，形成「無量卻持續創高」的現象。

因此，面對無量上漲不必一律視為毒蛇猛獸，比起盲目猜測高低點，更應觀察籌碼集中度與關鍵支撐位，理性判斷市場走勢。

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