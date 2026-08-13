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0050賣在高點是高手！他讚「克服貪婪」 網勸：別為抓行情瞎忙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard分享觀點，稱能成功在高點賣出元大台灣50（0050）的投資人「真厲害」，但其言論引發網友質疑，認為高點難以預測。大多數投資人選擇定期投入，降低市場擇時風險，專注長期持有策略。（本報系資料庫）
一名網友在Dcard分享觀點，稱能成功在高點賣出元大台灣50（0050）的投資人「真厲害」，但其言論引發網友質疑，認為高點難以預測。大多數投資人選擇定期投入，降低市場擇時風險，專注長期持有策略。（本報系資料庫）

不少投資人將元大台灣50（0050）視為長期投資工具，主張定期投入、減少進出市場，不過一名網友近日在Dcard分享不同觀點，認為能夠把0050賣在相對高點的投資人其實「也是真厲害」，除了必須克服繼續上漲的貪婪，也要有實際獲利了結的執行力。不過文章曝光後，多數網友卻點出最大問題：「到底誰知道哪裡是高點？」

原PO表示，自己投資指數仍偏向長期持有，不會採取頻繁進出的策略，但相當佩服能在高檔成功賣出的投資人。他認為，一般人在市場上漲時容易期待繼續漲，開始下跌後又認為只是修正，跌得更多時則告訴自己長期一定會回來，最後反而可能因承受不了虧損而殺在低點，形成典型的追漲殺跌。

因此原PO認為，能在高點獲利了結，至少代表投資人成功克服貪婪及捨不得賣出的心理，而且賣出後還要忍住再次追高的衝動。他舉例，假設台股在45,000點附近賣出，之後跌到40,000點重新進場，不計交易成本的情況下，不僅能避開中間跌幅，重新買進後也能參與下一段行情。他將股票比喻成搭電梯，「可以從2樓坐到4樓先出來，再從6樓搭到10樓」，不一定非得全程待在市場。

然而，多數留言對這套說法並不買單。最多人質疑的就是「高點只能事後確認」，有人直言「什麼時候叫高點？誰能知道？」並舉例現在價格若是100元，看似已經很高，但一年後若漲至200元，回頭來看100元反而相當便宜。還有人分享身邊投資人的操作經驗，原本低價買進後小賺就賣，後續行情持續上漲，只能用更高價格追回，最後碰到回檔反而因成本墊高而出現虧損。

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另一派網友則認為，0050本身就是追蹤大型權值股的市值型ETF，若有能力持續準確判斷大盤高低點，根本不必侷限於0050。有人分享自己固定每月投入5萬元、手上有閒錢再加碼，即使市場明顯回檔也不特別關注帳面波動，認為投資更重要的是「專注本業」；也有人以跑馬拉松比喻，頻繁進出的投資人就像途中不斷休息再加速的人，長期投資者則持續往終點前進，未必需要為了抓每一段行情而忙進忙出。

不過，也有網友認為0050並非規定只能長抱，「誰規定0050不能短線進出」，真正關鍵仍在投資人是否有一套能長期執行的策略。整體留言較大的共識是，賣在高點、買在低點當然是理想操作，但真正困難的並不是按下賣出鍵，而是當下根本無法確認高低點。對長期投資人而言，與其反覆預測市場，不少人仍選擇定期投入、降低擇時風險；若選擇波段操作，則必須承擔賣出後市場繼續上漲、最終以更高價格追回的可能性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 0050元大台灣50 ETF

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