台股震盪也照買！市值型、高息型ETF備受定期定額投資人青睞

根據證交所最新公布7月定期定額統計數據顯示，個股方面由台積電（2330）傲視群雄，ETF則是百家爭鳴，整體交易戶數前20名中，就有18檔為ETF，展現ETF的高人氣。

比較6、7月定期定額交易戶數統計排行表，前十大人氣ETF名單沒有新面孔，進一步觀察這十檔人氣ETF在7月的規模變化，分別有兩檔市值型及兩檔高股息型台股ETF，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713），無畏大盤震盪，仍繳出規模正成長的表現。

法人表示，台股7月大幅修正，進入8月即快速修復，說明了資金並未撤離AI主軸，僅在族群之間輪動並汰換浮額。台灣加權指數已越過4萬點，超過千點的漲跌屢見不鮮，建議投資人將重點聚焦獲利預期、而非短線題材熱度，因AI雜音引發的回檔，都將是擇優加碼的時機。利用台股市值型ETF定期定額布局長線投資，將有利分散波動風險。

凱基台灣TOP50 ETF研究團隊表示，財政部公布7月出口金額達753億美元、年增32.9%，為歷年單月第3高並連續33個月正成長，其中電子零組件單月出口改寫歷史新高。累計前七月出口4,919.5億美元、年增44.7%，全年出口金額有望提前刷新紀錄。且上市櫃公司將於8月中前公布上半年財報，具備定價能力與長約利多的業者，可望在毛利率上看到實質改善，後續表現空間值得留意。

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