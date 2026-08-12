波動加劇...掩護性買權ETF崛起00406A規模領先 打開主動ETF新市場

台股12日延續反彈格局，加權指數早盤小幅開高後震盪走揚，終場收在45,518點、上漲397點，在美國消費者物價指數（CPI）公布前夕，市場追價仍顯審慎，盤面維持高檔震盪。主動台股ETF依舊受投資人青睞，有七檔主動台股ETF成交量突破4萬張。

這七檔主動台股ETF包含主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動富邦台灣龍耀（00405A）、主動復華未來50（00991A）、主動凱基台灣（00407A）、主動國泰動能高息（00400A），以及主動中信台灣收益（00406A）。

值得一提的是，經由7月的猛烈去槓桿波動後，投資人的需求已由單純追求資本增值或高股息，逐步延伸至現金流穩定度與波動管理。透過持有股票並同步賣出買權、收取權利金的「掩護性買權」（Covered Call）策略，近期逐漸成為台股ETF市場的新焦點。

法人指出，台灣企業現金股利發放大多集中於每年6月至8月，使投資人的股息收入具有明顯季節性。掩護性買權策略則可透過定期賣出買權，爭取權利金收入，在企業股利之外增加收益來源，有助平滑現金流的季節性波動，讓投資人在參與台股長期成長的同時，也能強化投資組合的收益能力。

相較於傳統高股息ETF主要仰賴企業配發股利，掩護性買權ETF可結合股息、資本利得與權利金等多元收益來源。尤其在市場波動升高時，選擇權價格通常也會隨隱含波動率上升，賣出買權所能取得的權利金可望增加，因此，掩護性買權策略在盤整、小幅上漲或震盪回檔環境下，往往更能展現收益優勢。

當股市進入區間整理時，權利金可提供額外收益；市場回檔時，也有機會抵銷部分股票部位的跌幅，發揮波動緩衝效果；若市場恢復上漲，股票部位仍可參與部分資本利得。對不希望因短線震盪頻繁進出，又重視現金流的投資人而言，相當於利用權利金換取「等待市場回穩」的時間價值。

目前國內掛牌、明確結合台股主動選股與掩護性買權策略的ETF，主要包括主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動聯博動能50（00404A）及主動中信台灣收益（00406A）。三檔產品均透過台股投資組合搭配賣出買權，追求收益與長期資本增值機會，但在選股方式、操作架構及配息頻率上各具特色。

其中，00406A於2026年6月11日掛牌，採取主動選股結合掩護性買權策略，透過「好產業、好公司、好股價」三大方向，篩選具產業成長趨勢、獲利能力、經營效率、股利成長潛力及股價動能的台灣企業，再搭配選擇權策略爭取權利金收入，力求在創造現金流的同時，保留參與台股長期成長的空間。

觀察最新市場規模，截至8月11日，00406A基金規模約165.4億元。00406A掛牌僅約兩個月，規模已居同類型產品領先地位，反映投資人對「主動成長選股＋權利金收益」模式的接受度持續提升。

除了收益來源更加多元，權利金與股利在所得性質上亦可能有所差異。依基金實際收益分配組成，已執行或到期的賣出買權權利金可納入可分配收益，且選擇權權利金並非二代健保補充保費課徵項目，有機會提升部分投資人的現金流運用效率；惟每次配息組成仍應以投信公告為準，配息率也不等同基金報酬率。

法人表示，過去投資人布局台股ETF多集中於市值型或高股息策略，但在指數位階墊高、單日波動動輒數百點的環境下，市場需求正逐漸轉向兼顧成長、收益與波動管理的產品。掩護性買權ETF可在企業股利之外提供另一項收益來源，較符合退休族、現金流需求型投資人，以及希望降低震盪行情干擾者的配置需求。

展望後市，主動式ETF除了市場熟悉的「追求超額報酬」定位外，可望進一步切入「穩定現金流」的新市場。以00406A為代表的主動選股結合掩護性買權策略，有機會在追求超額報酬為主的主動台股ETF產品中，開創新的市場區隔。

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