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1000萬退休真的不夠嗎？別被社群焦慮給騙了…靠指數投資贏過80％的人

聯合新聞網／ 三明治先生的理財筆記
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影 余承翰
美國總統川普宣布美伊達成終戰協議，激勵亞洲股市大漲，台股早盤也上漲逾千點，一舉站回10日線與45,000點大關之上。記者余承翰／攝影 余承翰

我在書裡說「指數投資是普通人最好的武器」，其實關鍵在「武器」 ，是武器就得要靠使用者來使用，一個弱不禁風的人即使拿到一把神兵利器，一樣無法發揮它的全部效果。

如果說指數投資可以幫贏過8成的投資人，接下來的問題是你的收入現金流，是否也贏過8成的投資人呢？

國人的平均儲蓄金額一年是27萬左右，其中30~40歲間每年大約能存10~15萬左右，沒找到每年儲蓄中位數的資料，不過按照一般狀況與指數投資的觀念，我們大概能達到平均值就已經贏過至少70%的人了。

如果你年紀大約40歲，每個月能存下1萬元以上，那定期定額25年，用8%報酬來計算，65歲退休時大約會有1000萬資產。

有人會說1000萬太少，我想這可能是被社群給誤導了，這裡提供幾個事實給大家參考。

首先，按4%法則來計算，1000萬大約可以每年提領40萬元，國人平均勞保老人年金可以領到19000左右（2025年統計），加上自提6%的部分約6000，合計每月領到25000的退休金，兩者加總每個月的所得有5.8萬，應該比多數人目前的開銷都還高。

再來，按照中經院與富邦投信的調查，國人平均退休時只存到686萬元左右，因此能達到1000萬資產已經是相當不容易且高於80%的人了。

所以我希望大家把1000萬這個數字放在心裡，雖然有很多人年紀輕輕，賺了好幾千萬還是不敢退休，但那是他們的生活標準。

一般三明治族一個月領五六萬的薪水，要付吃喝玩樂，可能還要養小孩、繳房貸，每個月能存下一萬元已經相當不容易。

很多人覺得指數投資太慢，是因為他們目標設太高，認為沒3000萬沒辦法好好生活，而我也得承認，單靠指數投資，一般人是無法達到這個目標的。

當我們努力存下每個月一萬元，再加上指數投資這把PR80的武器，遊戲過到最終大魔王，你發現大魔王根本沒有你想像的強。

打完大魔王就破關了，你還要回去再把這把武器打磨到PR99嗎？

就像玩遊戲有人喜歡玩到全白金，而我喜歡解到一個程度就好，再上去就太「農」了，會破壞我的遊戲體驗。

理財遊戲的大魔王就是退休規劃，但人生還有其他遊戲，同樣需要你花時間來去解任務。

例如家庭關係、親子關係、身體健康、心靈富足、旅遊體驗等等，我們可以利用指數投資省下大把時間，用這些時間來把人生其他遊戲也玩到最有C/P值的階段。

當然，這些面向有的也要花錢，我認為人生就是利用時間、勞力去換取代幣，而你的時間越多，可以代幣的機會也會越多。

指數投資給你足夠的報酬，還幫你省下大把的時間，所以我在新書《三明治族的慢富筆記》裡稱之為普通人最好的武器。

◎本文獲 三明治先生的理財筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

退休金 焦慮 指數化投資 薪資

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