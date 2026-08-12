0050分割前曾賣在150元！周冠男坦言「我也會後悔」：有錢就買、要用錢才賣

＊原影音時間為2025年8月10日

元大投顧董事長胡睿涵與政大教授周冠男於節目中針對年輕青壯年（20至30多歲族群）的退休理財規劃進行深度探討。

周冠男指出，提早進行退休規劃並不困難，年輕人最大的優勢在於擁有長時間的複利效果，只要建立正確的被動投資觀念並持之以恆，便能有效累積千萬退休金。

4%提領法與退休金需求評估

根據遠見雜誌與商業銀行「2024年台灣家庭理財暨世代退休大調查」顯示，超過四成受訪者認為退休至少需要準備1,500萬元以上。

對此，周冠男表示，若依據財務學上的「4%提領法」計算，擁有1,000萬元本金，每年提領4%（約40萬元，即每月約3.3萬至4萬元），配合整體投資組合達到5%至6%的「總報酬率」（資本利得加計股息），本金便能在20年以上的退休生活中維持不被嚴重侵蝕。

針對年輕人的理財策略，周冠男提出以下核心建議：

勿追求高股息 應看重「總報酬」

年輕人不需急著領取配息，過度追求高股息容易導致非必要的消費或增加再投資的交易成本。年輕階段應以「市值型ETF」為主，專注於資本成長與配息加總的「總報酬率」。

實行「十一奉獻」紀律投資

年輕人可將每月收入的十分之一（如月薪3萬元即扣款3,000元）進行定期定額投資。

若從25歲開始每月投資3,000元，在年化報酬率8%的假設下，到了65歲退休時即可累積接近1,000萬元；且隨著未來薪資成長，投資金額應隨之提升，效益將更為顯著。

被動投資與克制人性

投資成功的關鍵在於「有錢就買、要用錢才賣」，並避免頻繁交易。周冠男笑稱，若容易受股市波動干擾，最有效的做法就是「刪除手機交易APP」，透過規律的扣款與長時間持有來發揮複利效益。

他也提到自己曾在元大台灣50（0050）分割前股價衝到200塊，曾賣在150幾塊，雖然事後看到股價漲到200塊心裡也會覺得後悔（因為自己也是普通人而非機器），但因為賣股票的目的純粹是為了滿足現實生活中的用錢需求（還房貸），所以賣了就賣了，有錢時再回補即可，不必為此過度糾結或試圖去精準預測高低點。

適度加入債券ETF以降低波動

在風險控管方面，周冠男強調，即便年輕人風險承受度較高，資產配置中仍應含有適當比例的「債券ETF」作為安全準備，以避免市場大幅回檔時因緊急資金需求而被迫變現股票。

投資人可參考「100減年齡」作為股票與債券ETF配置比率的基本參考（例如：30歲者可配置70%股票ETF與30%債券ETF），並依個人資產狀況與風險承受度進行適度調整。

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