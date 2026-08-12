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台股量縮震盪 這檔記憶體漲停衝個股成交量第一 零股成交第一0050

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股12日開盤後小漲震盪，投資人也持續買進。盤中成交量前五大有二檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾29萬張排名第二、群益臺灣加權正2（00685L）逾18萬張排名第三。其他個股為力積電（6770）逾42萬張排名第一，華邦電（2344）逾17萬張排名第四，仁寶（2324）逾16萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有591萬，寶雅*（5904）有287萬，力積電有268萬，鴻海（2317）有207萬，元大高股息（0056）有196萬，前五大有二檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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