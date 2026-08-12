台股量縮震盪 這檔記憶體漲停衝個股成交量第一 零股成交第一0050

貝萊德世界股票（009826）降費機制有助於投資人，保管費從0.15%降至0.12%。估算總費用降至約0.64%，與VT成本差縮至0.23%。此措施不同於其他ETF，不僅提高了透明度，也加強了投資吸引力。

2026-08-12 12:32