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台股量縮震盪 這檔記憶體漲停衝個股成交量第一 零股成交第一0050
台股12日開盤後小漲震盪，投資人也持續買進。盤中成交量前五大有二檔ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾29萬張排名第二、群益臺灣加權正2（00685L）逾18萬張排名第三。其他個股為力積電（6770）逾42萬張排名第一，華邦電（2344）逾17萬張排名第四，仁寶（2324）逾16萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有591萬，寶雅*（5904）有287萬，力積電有268萬，鴻海（2317）有207萬，元大高股息（0056）有196萬，前五大有二檔ETF。
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