快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

009826降費機制超佛心！不同於0050…Ffaarr：與VT成本差縮至0.23％

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009826規模破50億後全額降階使保管費降至0.12%，總費用率下探至0.64%，加上對比VT的稅務優勢，大幅拉近兩者持有成本。記者許正宏／攝影
009826規模破50億後全額降階使保管費降至0.12%，總費用率下探至0.64%，加上對比VT的稅務優勢，大幅拉近兩者持有成本。記者許正宏／攝影

之前很多ETF，例如元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）的經理費和保管費級距，是採用超過某個規模以上的部分才採用更低級距（例如規模一兆以上和 以下的部分；費用率不同）

但仔細看貝萊德世界股票（009826）的相關規則部分，應該是只要超過一個規模之後，直接整個下降，這樣對投資人更有利。

如果我的解讀沒錯，最近規模超過50億之後（昨天又有2萬多張淨申購還會再增加一波），保管費從0.15% 直接降到0.12%了。

估算當下在交易成本以外的費用率。

經理費0.45% 保管費0.12% 其他費用 估計約在0.07%左右。（估算方式是與貝萊德自家的009813 比較，009813一年的其他費用約0.08%，其中指數費0.05% 上市費約0.01% 其他0.02%。而0009826 的指數費是0.045% 上市費因規模可減到0.005% 左右）

總費用降到約0.64% 了。如果按之前估算的，對VT有大約0.35%的稅務優勢，這樣兩者的成本差異降到約0.23%。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 0050元大台灣50 006208富邦台50 009813貝萊德iShares安碩標普500卓越50 VT 經理費 規模

延伸閱讀

00406A掛牌一個月就月月配！楚狂人：雙引擎策略靠選擇權權利金補除息淡季

「第四大法人」散戶團結力量大！胡睿涵、劉宗聖揭密：越跌越買翻轉外資主導權

00891今年以來大漲逾77％！年化配息率逼近18% 引主力提前卡位8月中旬除息

股價衝破1.2萬元穩坐股后！川湖上半年狂賺逾11股本 毛利率87.4％讓網友看傻

相關新聞

台股無量卻一路推高遲早會崩盤？主被動ETF可能扮演鎖碼隱形推手

台股近期無量上漲引發市場不安，傳統技術分析警示可能存在假突破風險。然而，被動與主動式ETF的崛起似乎使賣壓減輕，造成指數在低成交量下持續推高，投資者需關注籌碼集中度與支撐位。

輝達AI晶片離不開它！009829打包SK海力士與三星 稀飯：卡位HBM浪潮

隨著AI晶片需求攀升，SK海力士與三星電子主導HBM高頻寬記憶體市場，成為AI效能的關鍵。韓國政府也計劃成立半導體基金，加強記憶體產業和供應鏈布局，提升全球競爭力。

1000萬退休真的不夠嗎？別被社群焦慮給騙了…靠指數投資贏過80％的人

即使退休金目標定為1000萬，依據4%法則，每年仍可提領40萬元，加上社會保險金，退休後收入可達5.8萬，超過多數人開銷。指數投資被視為普通人理財最佳武器，助力達成目標。

0050分割前曾賣在150元！周冠男坦言「我也會後悔」：有錢就買、要用錢才賣

元大投顧周冠男指出，年輕人應提早規劃退休，建議採用「4%提領法」來維持長期財務穩定。他強調，投資應「有錢就買、要用錢才賣」，並適度債券ETF以降低風險。

009826降費機制超佛心！不同於0050…Ffaarr：與VT成本差縮至0.23％

貝萊德世界股票（009826）降費機制有助於投資人，保管費從0.15%降至0.12%。估算總費用降至約0.64%，與VT成本差縮至0.23%。此措施不同於其他ETF，不僅提高了透明度，也加強了投資吸引力。

「第四大法人」散戶團結力量大！胡睿涵、劉宗聖揭密：越跌越買翻轉外資主導權

台股市場出現由散戶組成的「第四大法人」，其影響力逐漸改變外資主導的格局。元大投顧與元大投信董事長解析散戶透過定期定額與基金投資，展現長期持有及紀律配置的投資策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。