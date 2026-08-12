009826降費機制超佛心！不同於0050…Ffaarr：與VT成本差縮至0.23％

之前很多ETF，例如元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）的經理費和保管費級距，是採用超過某個規模以上的部分才採用更低級距（例如規模一兆以上和 以下的部分；費用率不同）

但仔細看貝萊德世界股票（009826）的相關規則部分，應該是只要超過一個規模之後，直接整個下降，這樣對投資人更有利。

如果我的解讀沒錯，最近規模超過50億之後（昨天又有2萬多張淨申購還會再增加一波），保管費從0.15% 直接降到0.12%了。

估算當下在交易成本以外的費用率。

經理費0.45% 保管費0.12% 其他費用 估計約在0.07%左右。（估算方式是與貝萊德自家的009813 比較，009813一年的其他費用約0.08%，其中指數費0.05% 上市費約0.01% 其他0.02%。而0009826 的指數費是0.045% 上市費因規模可減到0.005% 左右）

總費用降到約0.64% 了。如果按之前估算的，對VT有大約0.35%的稅務優勢，這樣兩者的成本差異降到約0.23%。

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