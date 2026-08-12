光通訊指標公布財報 這檔年漲150%的 ETF 將受惠？

中美光通訊板塊近期出現明顯分化：美股光通訊公司集體上漲，而 A/H股的中國光模組龍頭持續承壓。法人指出，表面看似乎市場在交易「中國光模組景氣反轉」；但從目前資訊來看，更準確的理解是，市場定價不是光模組需求見頂，而是供應鏈國別歸屬，以及中國大陸廠商未來份額的不確定性。

法人表示，光通訊是指利用光訊號在光纖中傳輸資料的技術，與傳統的銅線傳輸相比，光纖能提供更高的頻寬、更快速度與更低的延遲，因此成為現代網路基礎建設的關鍵。當資料中心之間需要進行大規模數據交換、AI 模型訓練需要龐大算力互聯，或是5G 網路需要支撐高速回傳時，光通訊技術都是不可或缺的核心。

當資料中心要互相交換海量數據、5G基站要把訊號傳回主網路、AI要在數千張GPU間同步運算時，背後靠的就是光通訊。光通訊產業涵蓋範圍很廣，包括光纖、光模組、光收發器，以及支撐這些設備運作的高速晶片。這些元件協同運作，使得海量資料能在全球網路高速流動。換句話說，無論開啟一個雲端應用，還是AI訓練需要在數千顆GPU之間交換參數，背後都有光通訊的角色。

陸股ETF中，復華中國5GETF（00877）是市面最純的光通訊ETF，當通訊不再只包含5G，而解決銅在AI傳輸時代的許多痛點，就顯得至關重要。00877績效突出，關鍵在於成分股高度聚焦AI基礎建設供應鏈，前十大持股包括中際旭創、新易盛、立訊精密、東山精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、亨通光電等，涵蓋光通訊、電子製造、高速傳輸、PCB與半導體相關領域，正是AI算力投資升溫下，最受資金關注的核心供應鏈。

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