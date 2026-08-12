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半年配市值 ETF 配息比一比 這檔年化配息率15%榮登配息王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
半年配息市值型ETF最近一次配息及績效表現。資料來源：CMoney，各投信官網
半年配息市值型ETF最近一次配息及績效表現。資料來源：CMoney，各投信官網

台股2026年來上漲逾五成，隨大盤同步成長的市值ETF交易熱度與配息表現與大盤同步成長，台股ETF今年規模大增超過3.65兆元，細探又以能在配息現金流與匯費行政成本間取得平衡的半年配市值型ETF最受青睞，規模成長超過1.57兆元，相關產品績效與配息表現也受市場關注。

統計市場包括群益台ESG低碳50（00923）、 國泰台灣領袖50（00922）、聯邦台精彩50（009804）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大MSCI台灣（006203）、富邦公司治理（00692）共七檔半年配市值型台股ETF；近期台股波動劇烈；不過，投資人持續逢低買進台股ETF，帶動觀察市面七檔半年配市值型ETF今年來表現，全數打敗大盤的55.78%，其中，00923漲幅70.24%居冠，不只狂勝大盤超過14%，普遍優於今年市場資金寵兒－主動式台股ETF。

再以配息率來看，群益台ESG低碳50最新配息預估每股配發3.05元，寫下成立以來配息新高，備受市場關注。若以公告日收盤價40.44元推算，預估單次配息率約7.54%，年化配息率15.08%，登上半年配市值型ETF配息王寶座，有意參與00923這次領息的投資人，除息日在8月18日，因此最晚需在8月17日前買進，9月11日配息入帳。

法人說明，00923自2023年8月首次配息以來，已連續七次配息，每股配發金額為0.561、0.23、0.923、0.77、0.923、1.71元、3.05元，自2025年配息呈現步步高，並達成次次填息紀錄，讓投資人喜迎息利雙收。00923最新年化配息率逾15%，在半年配市值型ETF產品中，表現最為突出。

財富管理專家指出，歷史經驗顯示，股市大跌後，市場資金傾向布局獲利動能強勢的龍頭企業，因此表現緊扣大盤並聚焦龍頭企業的市值型ETF將成為投資人參與台股反彈行情的最佳利器。00923是台灣首檔訴求布局低碳龍頭股的台股市值型ETF，持股約有4成獲利穩健的台積電（2330）及5成爆發力強勁的AI龍頭股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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