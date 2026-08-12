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半年配市值 ETF 配息比一比 00923年化配息率15%奪配息王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
7檔半年配市值型ETF最近一次配息及績效表現。（資料來源：CMONEY、各投信官網、2026/8/11）
7檔半年配市值型ETF最近一次配息及績效表現。（資料來源：CMONEY、各投信官網、2026/8/11）

台股今年來上漲逾5成，也推升能隨大盤同步成長的市值ETF交易熱度與配息表現，今年來規模大增超過3.65兆元，金額來源以市值型ETF為主，進一步細探，又以能在配息現金流與匯費行政成本間取得平衡的半年配市值型ETF最受青睞，規模成長超過1.57兆元，相關產品之績效與配息表現也備受市場關注。

統計市場包括群益台ESG低碳50（00923）、國泰台灣領袖50（00922）、聯邦台精彩50（009804）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大MSCI台灣（006203）、富邦公司治理（00692）共7檔半年配市值型台股ETF；近期台股波動劇烈，不過投資人持續逢低買進台股ETF，帶動觀察市面上7檔半年配市值型ETF今年來的表現，不僅全數打敗大盤的55.78%，其中00923上漲70.24%，漲幅居冠，不只狂勝大盤超過14%，還普遍優於今年市場資金寵兒－主動式台股ETF，表現吸睛。

再以配息率來看，群益台ESG低碳50最新配息預估每股配發3.05元，寫下成立以來配息新高，備受市場關注。若以公告日收盤價40.44元推算，預估單次配息率約7.54%，年化配息率15.08%，登上半年配市值型ETF配息王寶座，有意參與00923本次領息的投資人，除息日在8月18日，最晚需在8月17日前買進，9月11日配息入帳。

市場法人說明，在配息方面，00923自2023年8月首次配息以來，已連續7次配息，每股配發金額為0.561、0.23、0.923、0.77、0.923、1.71元、3.05元，其自去年起便保有配息步步高趨勢，且達成次次填息紀錄，讓投資人息利雙收。00923最新年化配息率逾15%，在半年配市值型ETF產品中，表現最為突出，讓投資人追求資本利得增長之餘，也能享有10%以上高息，相當適合追求一次擁有資產擴增、息收豐盈雙重優點的投資人。

財富管理專家指出，歷史經驗顯示，股市大跌後，市場資金傾向布局獲利動能強勢的龍頭企業，因此表現緊扣大盤並聚焦龍頭企業的市值型ETF將成為投資人參與台股反彈行情的最佳利器。00923是台灣首檔訴求布局低碳龍頭股的台股市值型ETF，持股約有4成獲利穩健的台積電（2330）以及5成爆發力強勁的AI龍頭股，更能精準卡位AI成長行情，想逢回加碼、布局台股成長的投資者不妨善加運用。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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