00891今年以來大漲逾77％！年化配息率逼近18% 引主力提前卡位8月中旬除息

台股近期維持高檔震盪格局，主力資金卻悄悄卡位即將於8月中旬除息的台股ETF。統計自8月3日至8月11日止，主力買賣超合計前十名的台股ETF中，共有七檔將於8月中旬除息。法人表示，本波ETF配息表現亮眼，國泰台灣科技龍頭（00881）、中信關鍵半導體（00891）年化配息率皆逼近18%，吸引資金提前進場布局，讓投資人有機會同步掌握資本利得與息收機會。

根據CMoney統計，主力買賣超合計前十名台股ETF在8月3日至8月11日期間的表現，以主動野村臺灣優選（00980A）漲幅居冠，其後依序為主動富邦台灣龍耀（00905A）、復華台灣科技優息（00929）、中信關鍵半導體（00891）及國泰台灣科技龍頭（00881）等產品。若將時間拉長至今年以來觀察，中信關鍵半導體（00891）以逾77%的漲幅位居第一，國泰台灣科技龍頭（00881）及復華台灣科技優息（00929）則分別以超過60%的漲幅分居第二、第三名。

進一步觀察8月即將除息的台股ETF，自公告配息金額後便吸引主力資金陸續進駐。統計8月3日至8月11日期間主力買賣超前十名ETF，其中有七檔將於8月中旬除息，且年化配息率普遍超過10%，部分產品甚至突破17%。代表性產品包括中信關鍵半導體（00891）、FT臺灣永續高息（00961）及國泰台灣科技龍頭（00881）等。

理財專家表示，近期台股波動加劇，部分投資人傾向優先布局配息率較高的ETF，在領取配息後再視市場行情伺機加碼，不僅可提升資金運用效率，也能保留現金因應市場拉回時的投資機會。此外，目前能夠配出高息的ETF並非僅限於傳統高股息產品，許多今年以來績效表現亮眼的科技型及主題型ETF同樣具備不錯的配息能力，也有助於降低市場對「左手換右手」式配息的疑慮。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，從近期台灣AI供應鏈廠商的法說會內容及營運表現來看，AI產業仍處於成長擴張階段。不少台灣半導體企業不僅具備高度技術門檻，更屬於AI產業鏈中的關鍵零組件及技術服務供應商，具備「賣鏟子」優勢，需求相對穩定且泡沫化風險有限。隨著AI應用持續普及並深化，台灣半導體產業可望成為主要受惠者，建議投資人透過半導體ETF參與產業長期成長趨勢，掌握中長線投資契機。

代號 ETF名稱 8/3-8/11

主力買賣

超合計 8/3-8/11

漲跌幅(%) 今年以來漲跌幅(%) 8月配息金額 年化配息率(%) 0050 元大台灣50 150,694 2.5 59.5 NA NA 009816 凱基台灣TOP50 98,554 3.8 NA NA NA 00878 國泰永續高股息 97,928 2.8 54.2 1.01 12.1 00881 國泰台灣科技龍頭 94,337 5.2 64.0 4.6 17.2 00405A 主動富邦台灣龍耀 74,317 6.4 NA NA NA 00961 FT臺灣永續高息 71,854 1.6 38.9 0.19 17.4 00929 復華台灣科技優息 53,785 5.8 61.4 0.38 15.6 00891 中信關鍵半導體 37,522 5.2 77.7 1.55 17.5 00980A 主動野村臺灣優選 33,218 9.8 58.9 0.638 10.5 00923 群益台ESG低碳50 29,435 3.8 61.3 3.05 14.5





註：009816掛牌上市時間為2026/2/3、00405A掛牌上市時間為2026/6/9，故無今年來漲跌幅。







資料來源： CMoney ，統計至2026/8/11。

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