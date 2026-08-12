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00891今年以來大漲逾77％！年化配息率逼近18% 引主力提前卡位8月中旬除息

聯合新聞網／ 綜合報導
中信關鍵半導體（00891）今年以來漲幅突破77%且年化配息率逼近18%，吸引主力資金提前卡位8月中旬除息，助投資人同步掌握AI長線成長與息收機會。記者余承翰／攝影
中信關鍵半導體（00891）今年以來漲幅突破77%且年化配息率逼近18%，吸引主力資金提前卡位8月中旬除息，助投資人同步掌握AI長線成長與息收機會。記者余承翰／攝影

台股近期維持高檔震盪格局，主力資金卻悄悄卡位即將於8月中旬除息的台股ETF。統計自8月3日至8月11日止，主力買賣超合計前十名的台股ETF中，共有七檔將於8月中旬除息。法人表示，本波ETF配息表現亮眼，國泰台灣科技龍頭（00881）、中信關鍵半導體（00891）年化配息率皆逼近18%，吸引資金提前進場布局，讓投資人有機會同步掌握資本利得與息收機會。

根據CMoney統計，主力買賣超合計前十名台股ETF在8月3日至8月11日期間的表現，以主動野村臺灣優選（00980A）漲幅居冠，其後依序為主動富邦台灣龍耀（00905A）、復華台灣科技優息（00929）、中信關鍵半導體（00891）及國泰台灣科技龍頭（00881）等產品。若將時間拉長至今年以來觀察，中信關鍵半導體（00891）以逾77%的漲幅位居第一，國泰台灣科技龍頭（00881）及復華台灣科技優息（00929）則分別以超過60%的漲幅分居第二、第三名。

進一步觀察8月即將除息的台股ETF，自公告配息金額後便吸引主力資金陸續進駐。統計8月3日至8月11日期間主力買賣超前十名ETF，其中有七檔將於8月中旬除息，且年化配息率普遍超過10%，部分產品甚至突破17%。代表性產品包括中信關鍵半導體（00891）、FT臺灣永續高息（00961）及國泰台灣科技龍頭（00881）等。

理財專家表示，近期台股波動加劇，部分投資人傾向優先布局配息率較高的ETF，在領取配息後再視市場行情伺機加碼，不僅可提升資金運用效率，也能保留現金因應市場拉回時的投資機會。此外，目前能夠配出高息的ETF並非僅限於傳統高股息產品，許多今年以來績效表現亮眼的科技型及主題型ETF同樣具備不錯的配息能力，也有助於降低市場對「左手換右手」式配息的疑慮。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，從近期台灣AI供應鏈廠商的法說會內容及營運表現來看，AI產業仍處於成長擴張階段。不少台灣半導體企業不僅具備高度技術門檻，更屬於AI產業鏈中的關鍵零組件及技術服務供應商，具備「賣鏟子」優勢，需求相對穩定且泡沫化風險有限。隨著AI應用持續普及並深化，台灣半導體產業可望成為主要受惠者，建議投資人透過半導體ETF參與產業長期成長趨勢，掌握中長線投資契機。

代號ETF名稱8/3-8/11
主力買賣
超合計		8/3-8/11
漲跌幅(%)		今年以來漲跌幅(%)8月配息金額年化配息率(%)
0050元大台灣50150,6942.559.5NANA
009816凱基台灣TOP5098,5543.8NANANA
00878國泰永續高股息97,9282.854.21.0112.1
00881國泰台灣科技龍頭94,3375.264.04.617.2
00405A主動富邦台灣龍耀74,3176.4NANANA
00961FT臺灣永續高息71,8541.638.90.1917.4
00929復華台灣科技優息53,7855.861.40.3815.6
00891中信關鍵半導體37,5225.277.71.5517.5
00980A主動野村臺灣優選33,2189.858.90.63810.5
00923群益台ESG低碳5029,4353.861.33.0514.5


註：009816掛牌上市時間為2026/2/3、00405A掛牌上市時間為2026/6/9，故無今年來漲跌幅。



資料來源：CMoney，統計至2026/8/11。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00891中信關鍵半導體 00961臺灣ESG永續高息 00923群益台灣ESG低碳50 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00881國泰台灣科技龍頭

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