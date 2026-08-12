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「第四大法人」散戶團結力量大！胡睿涵、劉宗聖揭密：越跌越買翻轉外資主導權

聯合新聞網／ 綜合報導
廣大散戶透過定期定額與零股形成台股「第四大法人」，並以市值型、高股息型ETF及美債的多重配置展現紀律投資與抗震韌性。記者余承翰／攝影
廣大散戶透過定期定額與零股形成台股「第四大法人」，並以市值型、高股息型ETF及美債的多重配置展現紀律投資與抗震韌性。記者余承翰／攝影

元大投顧董事長胡睿涵與元大投信董事長劉宗聖於節目中針對台股市場結構與散戶行為的轉變進行深度解析。

台股近年出現了由廣大散戶組成的「第四大法人」，這股力量不僅支撐了市場低檔，甚至改變了過往台股完全由外資主導的格局

「第四大法人」成型 散戶集體智慧展現紀律配置

劉宗聖說明，過往市場主要由外資、自營商及投信三大法人主導；然而近年來，廣大一般投資人透過定期定額、零股交易以及買進ETF與共同基金，形成了一股不可忽視的新勢力，也就是「第四大法人」。

目前外資與散戶在台股市值佔比上已呈現旗鼓相當（外資約佔近五成，散戶約四成）。

劉宗聖觀察到，傳統散戶追高殺低的行為正逐漸減少，取而代之的是「逢低買進、長期持有、等配息落袋為安」的配置思維。

投資人透過定期定額分散時間、零股分散資金、ETF與基金分散標的，即使市場波動也能降低心理負擔，展現出高度的投資紀律，甚至在市場回檔時呈現「越跌越買」的現象。

台積電與（0050）投資結構對比

引述數據指出，個股與ETF在投資人行為上有顯著差異：

台積電（2330）

總投資人數約270萬人，其中零股交易人數高達220萬人，定期定額戶數則約20萬戶，零股與定期定額的比例約為10比1。

元大台灣50（0050）

總受益人數超過335萬人，其中定期定額超過120萬戶，零股也超過100萬戶，零股與定期定額的比例呈現非常均衡的1比1。

這顯示0050的投資人結構相當均衡，涵蓋短中長期配置，多數人習慣以定期定額作為長線理財工具。

高檔震盪時期的資產配置建議

針對台股高檔震盪與籌碼洗牌，胡睿涵與劉宗聖建議投資人不要猜測高低點，應採「多重配置」來應對市場變化：

市值型與高股息型搭配

低檔時可布局市值型ETF參與上漲資本利得；高檔震盪時則可搭配高股息型ETF，達到「本息兼得」與穩健落袋為安的效果。

股票與債券平衡配置

近期美國公債殖利率回升、價格處於相對低點，投資人可適度將部分資金由台股分流至美債ETF做避險與收益防禦，建構資產組合的抗震韌性。

◎本文獲 元大投顧財金頻道-理財最錢線 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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