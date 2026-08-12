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00406A掛牌一個月就月月配！楚狂人：雙引擎策略靠選擇權權利金補除息淡季
楚狂人於影音內容中分析主動中信台灣收益（00406A），指出該檔ETF掛牌僅一個多月即開始月月配，核心秘密在於雙引擎收益策略。
其策略為一邊持有股票，一邊賣出指數選擇權收取權利金，使權利金分布比傳統股息更為平均，藉此補上除息淡季的缺口。
楚狂人提出該檔新型ETF的兩大亮點。
第一大亮點為經理人，操盤手張書廷同時管理主動中信台灣卓越（00995A），今年前五個月上漲超過80%，同期大盤僅上漲40%，使經理人本身成為賣點；不過經理費0.75%偏高，必須長期贏過大盤才划算，且過去績效不代表未來績效。
第二大亮點則為稅負優勢。權利金屬於證券交易所得，因此免繳所得稅與二代補充健保費，對高資產族群相當友善，但這並不屬於基本面，制度隨時可能改變。
楚狂人最後強調，雖然00406A收益來源多元，但未來配息能否持續撐住，仍須觀察市場波動度。
◎獲「玩股網」授權改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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