00406A掛牌一個月就月月配！楚狂人：雙引擎策略靠選擇權權利金補除息淡季

買房後每月多出大筆房貸支出，是否該跟著調整投資策略？一名Dcard網友透露，他今年32歲，即將購入總價2500萬元的新北公寓，預計貸款2000萬元，每月房貸約7.1萬元。由於目前手上仍有500多萬元存款及股票資產，他考慮將原本持有的0050、00878逐步轉進能創造現金流的ETF，甚至試算若投入450萬元、年化配息達16%，每月可取得約6萬元現金流補貼房貸。不過，多數網友看到「年化16%」的假設後紛紛示警，認為長達30、40年的房貸不能建立在高配息率能長期維持的前提上。

2026-08-12 07:49