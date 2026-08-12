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不只晶片！AI淘金熱搶當「賣鏟人」…詹璇依：009821鈾礦稀土金礦股一次到位

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
野村稀土關鍵資源（009821）以鈾礦、稀土與金礦股打造333黃金比例，協助投資人在AI擁擠交易與高波動環境下，透過布局最上游關鍵硬資產達成攻守兼備的衛星配置。歐新社
野村稀土關鍵資源（009821）以鈾礦、稀土與金礦股打造333黃金比例，協助投資人在AI擁擠交易與高波動環境下，透過布局最上游關鍵硬資產達成攻守兼備的衛星配置。歐新社

財經主持人詹璇依於其節目《璇轉理財腦》中針對當前AI市場進行分析。她指出，時序進入第三季後，科技股與部分晶片半導體類股開始出現漲多修正及「擁擠交易」現象，導致市場波動加大。

詹璇依強調，AI的長線發展趨勢並未改變，企業持續建置資料中心與砸錢投資，晶片需求依舊強勁。

然而，當資金過度集中於大型權值股或下遊晶片時，波動必然放大。

她引述黃仁勳比爾蓋茲的說法表示，資料中心是「吃電巨獸」，發展AI的終極解方在於核電；全球目前正興起「核能文藝復興」，而發展核能的核心原料「鈾礦」，以及高科技產業不可或缺的「稀土」，正是產業最上游的「新紅金」。

009821打造硬資產鐵三角 涵蓋鈾礦、稀土與金礦股

詹璇依特別提到台灣市場的野村稀土關鍵資源（009821）。她表示，該檔ETF具備「鈾礦、稀土、金礦股」各佔三分之一（333黃金比例）的投資組合，無須透過海外複委託，就能以台股ETF參與華美頂級資產配置：

野村稀土關鍵資源（009821）聚焦鈾礦、稀土與黃金三大國家級戰略物資，分別提供AI資料中心核能燃料、高科技關鍵原料與對沖市場風險的防禦價值。
野村稀土關鍵資源（009821）聚焦鈾礦、稀土與黃金三大國家級戰略物資，分別提供AI資料中心核能燃料、高科技關鍵原料與對沖市場風險的防禦價值。

鈾礦與稀土

鎖定AI與高科技發展最底層的關鍵稀缺資源。

金礦股

黃金在各國央行去美元化與持續買進下處於甜蜜布局點。投資金礦股既能避開直接持有黃金不生息的缺點，也能為投資組合提供安全護城河與防禦力。

此外，該ETF具備每半年（2月與8月）自動再平衡機制，能自動高獲利結算漲多資產，並加碼被低估資產，達到紀律投資與落袋為安的效果。

009821設有每半年（2月與8月）自動再平衡機制，當單一資產漲幅超過三分之一權重時將自動高檔停利，並轉買被低估資產，落實紀律投資與落袋為安。
009821設有每半年（2月與8月）自動再平衡機制，當單一資產漲幅超過三分之一權重時將自動高檔停利，並轉買被低估資產，落實紀律投資與落袋為安。

淘金熱下布局「賣鏟人」

詹璇依溫馨提醒，野村稀土關鍵資源（009821）屬於主題型ETF，在資產配置中應歸類為「進攻部位」與「衛星配置」，適合搭配以市值型為主的雙核心主體。

009821雖非傳統AI ETF，但透過結合AI上游關鍵資源與具防禦性質的黃金，能作為攻擊與防禦兼具的平衡型衛星配置工具。
009821雖非傳統AI ETF，但透過結合AI上游關鍵資源與具防禦性質的黃金，能作為攻擊與防禦兼具的平衡型衛星配置工具。

她以19世紀加州淘金熱比喻，當時真正穩定獲利的是「賣鏟子與牛仔褲」的人，而AI浪潮下，鈾礦、稀土與黃金就是21世紀淘金熱中不可或缺的底層硬資產，能協助投資人在不放棄AI趨勢的前提下，透過分散與互補降低科技股劇烈波動的風險。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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詹璇依 基金小姐姐

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