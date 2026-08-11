14檔主動式ETF漲贏大盤 7月底反彈以來股價漲幅多數超過2成

台股7月底一度跌破4萬點大關，吸引資金逢低布局，主動式ETF以操作靈活優勢受青睬，累計自7月底反彈以來，共有14檔ETF單位數獲淨申購，且股價波段漲幅多數超過二成，優於大盤的13%。

在這波14檔單位數淨申購的主動式台股ETF當中，上半年績效居主動式台股ETF之冠的主動復華未來50（00991A），單位數申購也以3.7億個倫元，主動統一台股增長、主動富邦台灣龍耀以3.2億、1.6億個分居二、三名，主動野村臺灣優選、主動群益科技創新也有明顯單位數流入；加計這14檔申購單位數及股價波段漲幅，整體規模增加1,200多億元。

投信法人表示，隨市場籌碼逐步沉澱，8月市場情緒有機會改善，9月進入電子業傳統出貨旺季，若營收及企業展望持續成長，將有助台股風險偏好回升，由於中長期AI產業向上趨勢仍未改變，若遇震盪建議可逢低分批布局。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，不少AI概念股已自高點修正三成以上，但市場對企業未來獲利預估成長性仍佳，在獲利預期未變的情況下，相關個股評價已回到相對合理甚至具吸引力的位置。現階段AI發展處於基礎建設持續擴張階段，最直接受惠的產業包括晶片、伺服器、散熱、高速傳輸、PCB及先進封裝等AI供應鏈，將視市況擇優布局。

富邦投信台股投資團隊指出，台股自7月底跌深反彈後，短多格局持續延伸，市場信心逐步回溫，產業基本面也維持強勁。上市櫃公司甫公布的7月營收再傳捷報，並連續兩個月改寫單月歷史新高，顯示在AI、高效能運算（HPC）等需求支撐下，企業營運動能仍具韌性，台股後市基本面有撐。

富邦投信台股投資團隊分析，短線台股在快速反彈後，仍可能受到國際股市、利率預期及籌碼面變化影響而震盪，但在AI資本支出持續擴張、企業獲利成長及股息資金回流等多重支撐下，中長期仍偏正向。不妨利用市場震盪採取分批布局或定期定額方式，掌握台灣AI供應鏈的投資機會。

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