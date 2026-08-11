009820迎美股成長契機

受到升息擔憂及AI變現疑慮等影響，股市出現一波明顯的修正，近期美股已經展開反彈走勢，展望後市，法人認為，市場永遠都有雜音，建議投資人透過定期定額並精選成長標的，掌握下半年美股投資機會。

根據CMoney統計至8月10日，觀察盤面上國內NASDAQ相關ETF自7月底以來表現，元大納斯達克精選（009820）以12.61%居冠，其次為華南永昌NASDAQxT的9.03%、中信NASDAQ的8.2%、富邦NASDAQ的8.17%。

009820選股由納斯達克100指數百大企業中精挑30檔精兵，從強化個股在產業內的競爭門檻，搭配獲利成長延續性，鎖定未來高品質的股市成長爆發點。目前核心部位聚焦AI運算、客製化晶片及記憶體需求，並搭配先進製程設備投資、AI平台及數位廣告變現等面向，資金集中於較具成長特徵的企業。

法人認為，美股有經濟強勁、基本面穩健的底氣，不懼升息；而接下來的焦點之一是美國期中選舉。

根據歷史數據顯示，期中選舉年通常會經歷最大的年內回檔，但同時也在觸底後迎來最強勁的波段反彈。

因選前不確定性推升市場震盪，但下半年選舉情勢逐步明朗後，美股有機會再展動能，且後續任期第三年和第四年的平均表現突出，建議可逢低布局參與中長期行情。

當前科技龍頭評價結構雖略高於疫情前水準，但企業獲利強勁，評價有配置價值，且較1999年更健康、更具延續性。另外，高盛研究機構預估，全球大型科技公司的AI基建相關資本支出在2026年底將達到7,250億至7,500億美元，對比兩百年產業浪潮，AI新時代剛拉開序幕。

著眼於美國科技向上趨勢確立，而股市震盪難免，定期定額投資美國科技產業是最佳投資解方，以納斯達克100增強成長指數為例，從2006年11月30日起每月投資10,000元至今（截至6月30日）累積淨資產達到2,685萬元，定期定額一年期間平均報酬率9.41%、三年37.13%、五年71.02%、十年219.85%，長期投資的優勢更為顯著。

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