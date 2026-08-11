快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

聽新聞
0:00 / 0:00

009820迎美股成長契機

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到升息擔憂及AI變現疑慮等影響，股市出現一波明顯的修正，近期美股已經展開反彈走勢，展望後市，法人認為，市場永遠都有雜音，建議投資人透過定期定額並精選成長標的，掌握下半年美股投資機會。

根據CMoney統計至8月10日，觀察盤面上國內NASDAQ相關ETF自7月底以來表現，元大納斯達克精選（009820）以12.61%居冠，其次為華南永昌NASDAQxT的9.03%、中信NASDAQ的8.2%、富邦NASDAQ的8.17%。

009820選股由納斯達克100指數百大企業中精挑30檔精兵，從強化個股在產業內的競爭門檻，搭配獲利成長延續性，鎖定未來高品質的股市成長爆發點。目前核心部位聚焦AI運算、客製化晶片及記憶體需求，並搭配先進製程設備投資、AI平台及數位廣告變現等面向，資金集中於較具成長特徵的企業。

法人認為，美股有經濟強勁、基本面穩健的底氣，不懼升息；而接下來的焦點之一是美國期中選舉。

根據歷史數據顯示，期中選舉年通常會經歷最大的年內回檔，但同時也在觸底後迎來最強勁的波段反彈。

因選前不確定性推升市場震盪，但下半年選舉情勢逐步明朗後，美股有機會再展動能，且後續任期第三年和第四年的平均表現突出，建議可逢低布局參與中長期行情。

當前科技龍頭評價結構雖略高於疫情前水準，但企業獲利強勁，評價有配置價值，且較1999年更健康、更具延續性。另外，高盛研究機構預估，全球大型科技公司的AI基建相關資本支出在2026年底將達到7,250億至7,500億美元，對比兩百年產業浪潮，AI新時代剛拉開序幕。

著眼於美國科技向上趨勢確立，而股市震盪難免，定期定額投資美國科技產業是最佳投資解方，以納斯達克100增強成長指數為例，從2006年11月30日起每月投資10,000元至今（截至6月30日）累積淨資產達到2,685萬元，定期定額一年期間平均報酬率9.41%、三年37.13%、五年71.02%、十年219.85%，長期投資的優勢更為顯著。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

升息 美股 ETF

延伸閱讀

美股科技市值型 有看頭

主動式台股ETF有勁 上月底來平均績效逾19%超越大盤

績效大洗牌 台股基金領跑 主動式 ETF 落後

國泰 ETF 00881規模逾1,278億元 大幅成長77%

相關新聞

科技主題ETF募集熱 投信卡位半導體、AI、FinTech等題材

國內ETF市場上半年募集火熱，下半年盛況不減，投信業者加速布局科技主題ETF，全面卡位半導體、AI到金融科技等題材。觀察投信業者最新送件及生效資料，近期以科技主題ETF送件或生效最多，其中安聯、玉山各有二檔、一檔ETF已於7月底生效。

14檔主動式ETF漲贏大盤 7月底反彈以來股價漲幅多數超過2成

台股7月底一度跌破4萬點大關，吸引資金逢低布局，主動式ETF以操作靈活優勢受青睬，累計自7月底反彈以來，共有14檔ETF單位數獲淨申購，且股價波段漲幅多數超過二成，優於大盤的13%。

009820迎美股成長契機

受到升息擔憂及AI變現疑慮等影響，股市出現一波明顯的修正，近期美股已經展開反彈走勢，展望後市，法人認為，市場永遠都有雜音，建議投資人透過定期定額並精選成長標的，掌握下半年美股投資機會。

《黃金&白銀ETF交易配置實戰》期貨ETF 提供多元投資

過去投資人要到期貨市場、選擇權市場、權證市場去尋求操作賺錢，的確非常辛苦，若操作不慎還會被追繳保證金或有斷頭風險，而期貨ETF的誕生讓過去未接觸過期貨或對其陌生的投資人，也可以透過期貨ETF間接參與期貨市場商品。

台積電、0050持續稱霸定期定額戶數 前五大標的吸收近8成資金

臺灣證券交易所公布7月定期定額交易戶數統計，投資人透過定期定額參與資本市場的意願持續攀升，市場不僅展現出結構性的增長動能，台積電（2330）、元大台灣50（0050）依舊霸榜穩居散戶與小資族的最愛，戶數並雙雙突破歷史新高。

存0050怕急用錢不敢買多？錯過漲幅更可怕 「用多少賣多少」破解焦慮

長期投資者在進行存0050時，因擔心資金需求而保留過多現金，反而可能錯失市場漲幅。專家指出，股票具高流動性，投資人可根據實際需求靈活賣出，繼續讓資金參與市場成長，克服「現金焦慮」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。