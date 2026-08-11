《黃金&白銀ETF交易配置實戰》期貨ETF 提供多元投資

過去投資人要到期貨市場、選擇權市場、權證市場去尋求操作賺錢，的確非常辛苦，若操作不慎還會被追繳保證金或有斷頭風險，而期貨ETF的誕生讓過去未接觸過期貨或對其陌生的投資人，也可以透過期貨ETF間接參與期貨市場商品。

因此，期貨ETF為期貨市場帶來前所未有的，更強化了期貨市場的交易結構，不僅在成交量及未平倉量的增加，也間接代表著參與者結構的多元拓展。

回顧2025年，台灣貴金屬ETF市場交出了一張璀璨的成績單，整體規模達到了323億元，創下歷史新高。更具深意的是，2025年剛好是國內期信ETF發展滿十周年的重要時刻。

從十年前的艱辛啟航，到如今的規模爆發，這分亮眼數據不僅是市場對貴金屬價值的認可，更為期信ETF的十年發展歷程，刻下了最具代表性的里程碑。

台灣投資人共同參與了全球ETF的黃金年代，同時也見證了ETF在台灣的發展奇蹟，從原本單純投資台股到現在琳瑯滿目的ETF商品，ETF投資範圍早已無遠弗屆，橫跨了股票型、債券型、商品型、外匯型、另類型、主動型…等，台灣ETF實力早已躋身全球強權，這也顯見業者發展期信ETF之熱情與經營用心，促使ETF為現今台灣投資人不可或缺的投資工具。

在產品的特性上，雖然不像股票型或債券型ETF適合長期持有，但由於期貨ETF的波動性相對於股票型或債券型算是相對高，更不亞於部分單一個股，也因此，期貨ETF更是成為投資人交易導向之工具運用。

期貨ETF的誕生，讓過去未接觸過期貨或對其陌生的投資人可以透過期貨ETF間接參與期貨市場商品，也因此更強化了期貨市場的交易結構，不僅在成交量及未平倉量的增加，間接代表著參與者結構的多元拓展。

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