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買2500萬房月繳7.1萬！他欲靠高配息ETF扛房貸 網見16%急喊卡

聯合新聞網／ 綜合報導
32歲網友擬買2500萬元公寓，預計月繳7.1萬元房貸，打算將資金轉入高配息ETF支應。不過多數網友提醒，「年化16%」的收益假設過於樂觀，應留意風險。 中央通訊社
32歲網友擬買2500萬元公寓，預計月繳7.1萬元房貸，打算將資金轉入高配息ETF支應。不過多數網友提醒，「年化16%」的收益假設過於樂觀，應留意風險。 中央通訊社

買房後每月多出大筆房貸支出，是否該跟著調整投資策略？一名Dcard網友透露，他今年32歲，即將購入總價2500萬元的新北公寓，預計貸款2000萬元，每月房貸約7.1萬元。由於目前手上仍有500多萬元存款及股票資產，他考慮將原本持有的0050、00878逐步轉進能創造現金流的ETF，甚至試算若投入450萬元、年化配息達16%，每月可取得約6萬元現金流補貼房貸。不過，多數網友看到「年化16%」的假設後紛紛示警，認為長達30、40年的房貸不能建立在高配息率能長期維持的前提上。

原PO表示，目前月現金流約10萬至14萬元，資產主要配置元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及少量華邦電。此次買房規劃使用1000萬元新青安房貸，期限40年、利率2.275%，另有1000萬元首購貸款，期限30年、利率2.55%，兩筆合計每月約繳7萬1522元。房貸開始後，等於每月超過一半現金流可能用於還款，也讓他從原本相對寬裕的財務狀態，開始思考如何增加被動收入。

原PO因此將目光轉向配息型商品，考慮把0050、00878部分資金轉往主打選股及權利金策略的ETF，希望利用配息減輕房貸壓力。他試算，若投入450萬元，以年化16%計算，每月平均約有6萬元，即使只有10%，每月也有約3.75萬元。不過他也坦言，投資收益不能真的視為固定收入，因此相當困擾，並詢問其他買房族是否也會為了房貸，從市值型ETF轉向現金流型商品。

多數留言最在意的並非ETF該選哪一檔，而是原PO對未來報酬率的預期。有網友直言「年化16%你也敢估，真是大膽的計算」、「誰教你股票年化可以算10%甚至16%的？」、「房貸30年，沒人能保證未來都有那麼高的報酬率」。也有人提醒，一旦股市進入數年盤整或空頭，如果家庭現金流高度依賴股票配息繳房貸，壓力反而可能在市場最差時同步放大。部分網友更認為，以月現金流10萬至14萬元負擔7.1萬元房貸，本身就已經偏緊，應優先評估收入下降、意外支出等風險，而不是先計算投資能補多少房貸。

至於資產配置，留言則呈現不同看法。一派主張不必為了「製造現金流」特別賣掉0050，房貸仍以工作收入負擔，股票維持原本長期投資策略，避免為追求配息犧牲資本成長；也有人建議若真的想增加現金流，只需讓配息補貼部分房貸，不必追求100%覆蓋。另有網友提出申請房貸寬限期、保留更多緊急預備金，甚至在嚴格控制風險下利用股票質押因應偶發資金需求。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

買房 配息 ETF 台股

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