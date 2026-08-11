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台積電、0050持續稱霸定期定額戶數 前五大標的吸收近8成資金

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布7月定期定額交易戶數統計，投資人透過定期定額參與資本市場的意願持續攀升，市場不僅展現出結構性的增長動能，台積電（2330）、元大台灣50（0050）依舊霸榜穩居散戶與小資族的最愛，戶數並雙雙突破歷史新高。

在個股定期定額的戰場上，「護國神山」台積電持續穩坐龍頭寶座，7月戶數達23.6萬戶，單月激增8,844戶，月增率約3.9％，在市場波動頻繁的環境下，其作為台股基本面核心的地位依舊難以撼動。

除了台積電的穩健表現外，本月另一大亮點在於聯發科（2454）的強勢崛起，7月的定期定額戶數顯著成長至1.16萬戶，月增率高達8.31％，名次也由上月的第12名躍升至第11名，顯示投資人對於半導體產業未來的技術領先地位與成長潛力抱持高度信心。

而金融股在定期定額市場中持續發揮「穩定器」的作用，儘管部分金控股如兆豐金（2886）、第一金（2892）戶數略有下滑，但玉山金（2884）作為金融業人氣王，仍維持3.％的穩定月增率，顯示長線存股族對於金融產業獲利穩定性的偏好不減。

在ETF市場方面，市場領頭羊元大台灣50展現了強大的規模效應，單月戶數勁增3.72萬戶，總戶數一舉突破124萬大關逼近124.2萬戶，持續統治國內定期定額ETF市場。

高股息與科技主題ETF表現也不俗，群益台灣精選高息（00919）在7月表現極為亮眼，交易戶數躍升至1.68萬戶、月增率達10.1％，成長幅度領先群雄，凸顯現階段投資人對於「高配息」結合「市場篩選機制」的ETF產品擁有極高黏著度。

新興科技標的亦不甘示弱，復華台灣科技優息（00929）在本月成功重返前15名榜單，凱基台灣TOP50（009816）也繳出8.6％的高月增率，進一步證明市場對於科技類高息與指數型科技標的布局需求持續升溫。

從市場集中度的角度切入，排名前5大個股占了前15大總戶數的72.6％，而前5大ETF的集中度更高達78.6％，這反映出定期定額的資金正迅速向大型權值股與主流ETF匯聚，投資人採取了「集中持有市場指標型標的」的風險應對策略。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台積電

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