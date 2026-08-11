2025年全ETF市場績效王00877今年漲150%勝過費半！

2025年全ETF市場績效王復華中國5GETF（00877），今年來漲幅近150%，遠勝過費城半導體指數。輝達執行長黃仁勳點名的光通訊大廠Coherent及Lumentum即將公布財報，這檔ETF也將受惠。

近期中美光通訊板塊出現明顯分化，美股光通訊公司集體上漲，而A/H股中國光模組龍頭持續承壓。表面上看，市場似乎在交易「中國光模組景氣反轉」；但從目前資訊來看，更準確的理解是市場定價的不是光模組需求見頂，而是供應鏈國別歸屬，以及中國廠商未來產品占比的不確定性。

光通訊產業涵蓋的範圍很廣，包括光纖、光模組、光收發器、以及支撐這些設備運作的高速晶片。這些元件協同運作，使得海量資料能在全球網路中高速流動。換句話說，無論是開啟一個雲端應用，還是AI訓練需要在數千顆 GPU之間交換參數，背後都有光通訊的角色。

復華中國5GETF可說是市面上最純的光通訊ETF，當通訊不再只包含5G，而解決了銅在AI傳輸時代的許多痛點，就顯得至關重要。

00877績效突出，關鍵在於成分股高度聚焦AI基礎建設供應鏈，前十大持股包括中際旭創、新易盛、立訊精密、東山精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、亨通光電等，涵蓋光通訊、電子製造、高速傳輸、PCB與半導體相關領域，正是AI算力投資升溫下，最受資金關注的核心供應鏈。

00877的前幾大成分股中，中際旭創為全球最大的光模組供應商之一，工業富聯亦為全球最大的伺服器製造商，新易盛更為全球領先光模組供應商。

隨著全球AI需求不退，各國加速投入算力與資料中心建設，也帶動中國AI算力、半導體、光通訊、CPO與PCB等供應鏈需求看俏，在產業趨勢與資金動能支撐下，00877等科技型陸股ETF後續表現依然可期。

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