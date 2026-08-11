快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年全ETF市場績效王00877今年漲150%勝過費半！

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2025年全ETF市場績效王復華中國5GETF（00877），今年來漲幅近150%，遠勝過費城半導體指數。輝達執行長黃仁勳點名的光通訊大廠Coherent及Lumentum即將公布財報，這檔ETF也將受惠。

近期中美光通訊板塊出現明顯分化，美股光通訊公司集體上漲，而A/H股中國光模組龍頭持續承壓。表面上看，市場似乎在交易「中國光模組景氣反轉」；但從目前資訊來看，更準確的理解是市場定價的不是光模組需求見頂，而是供應鏈國別歸屬，以及中國廠商未來產品占比的不確定性。

光通訊產業涵蓋的範圍很廣，包括光纖、光模組、光收發器、以及支撐這些設備運作的高速晶片。這些元件協同運作，使得海量資料能在全球網路中高速流動。換句話說，無論是開啟一個雲端應用，還是AI訓練需要在數千顆 GPU之間交換參數，背後都有光通訊的角色。

復華中國5GETF可說是市面上最純的光通訊ETF，當通訊不再只包含5G，而解決了銅在AI傳輸時代的許多痛點，就顯得至關重要。

00877績效突出，關鍵在於成分股高度聚焦AI基礎建設供應鏈，前十大持股包括中際旭創、新易盛、立訊精密、東山精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、亨通光電等，涵蓋光通訊、電子製造、高速傳輸、PCB與半導體相關領域，正是AI算力投資升溫下，最受資金關注的核心供應鏈。

00877的前幾大成分股中，中際旭創為全球最大的光模組供應商之一，工業富聯亦為全球最大的伺服器製造商，新易盛更為全球領先光模組供應商。

隨著全球AI需求不退，各國加速投入算力與資料中心建設，也帶動中國AI算力、半導體、光通訊、CPO與PCB等供應鏈需求看俏，在產業趨勢與資金動能支撐下，00877等科技型陸股ETF後續表現依然可期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 績效

延伸閱讀

台股商品揮出紅不讓 近半年前十強皆漲逾54% 超越大盤

國泰 ETF 00881規模逾1,278億元 大幅成長77%

主動式ETF高人氣 台股類逾8,600億元、占比高達85%

台股ETF十猛將近一年績效翻倍 這檔唯一漲逾170%

相關新聞

存0050怕急用錢不敢買多？錯過漲幅更可怕 「用多少賣多少」破解焦慮

長期投資者在進行存0050時，因擔心資金需求而保留過多現金，反而可能錯失市場漲幅。專家指出，股票具高流動性，投資人可根據實際需求靈活賣出，繼續讓資金參與市場成長，克服「現金焦慮」。

台積電、0050持續稱霸定期定額戶數 前五大標的吸收近8成資金

臺灣證券交易所公布7月定期定額交易戶數統計，投資人透過定期定額參與資本市場的意願持續攀升，市場不僅展現出結構性的增長動能，台積電（2330）、元大台灣50（0050）依舊霸榜穩居散戶與小資族的最愛，戶數並雙雙突破歷史新高。

台股大反彈！熱門ETF前十強出爐 00891反彈17.5％居冠、年化配息率衝破17％

台股在7月底反彈，10日內漲幅達雙位數，吸引投資者目光。中信關鍵半導體（00891）反彈17.5％，年化配息率超過17％，成為成交量最高的ETF。其他熱門ETF如元大台灣50（0050）及凱基台灣TOP50（009816）也表現穩健。

離職半年「零收入」資產竟增100萬 她靠4檔ETF生存：已不想上班

一名女網友分享，自己因生涯規劃裸辭，展開超過半年的無業生活，原以為得累積雄厚本金才能退休，沒想到這段期間雖然沒有薪資收入，手上的投資資產仍增加約100萬元，今年截至8月更已領到近16萬元配息，讓她開始動搖原先重返職場的計畫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一萬元買進全世界！009826上市即熱銷破50億 保管費調降至0.12%享長期複利

貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF（009826）自8月上市以來，規模已突破50億元，啟動保管費降至0.12%。這款ETF吸引長期投資者，以新臺幣交易方便參與全球市場，並透過不配息設計助於收益再投資。

頭期款先不買房想靠ETF「三年資金翻倍」？過來人曝真相：最快也要7年但小心變0.5倍

一名網友在Dcard討論是否應將頭期款轉投ETF，吸引買房派與投資派熱烈討論。雖然有人認為三年內資金翻倍，但也有專家警告需小心風險，建議留有緊急預備金。選擇上兩派各有立場，反映出當前投資與購屋的不同需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。