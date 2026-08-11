台股大反彈！熱門ETF前十強出爐 00891反彈17.5％居冠、年化配息率衝破17％
台股自7月底展開反彈以來，不到10個交易日漲幅已達雙位數漲幅。法人表示，儘管7月籠罩市場的疑慮逐漸消散，但投資情緒仍偏向觀望，近期成交量能也相對不足。不過，隨著台股正值除權息旺季，加上多家台廠公布的7月營收表現亮眼，預期後續盤勢有望維持震盪走升格局。
根據CMoney統計，截至8月11日，在近十日平均成交量最高的前十檔ETF中，中信關鍵半導體（00891）不論自7月30日低點反彈以來，或是今年以來的績效表現，皆位居十檔產品之首；而成交最熱絡的仍以市值型ETF為主，包括元大台灣50（0050）與凱基台灣TOP 50（009816）。
法人指出，雖然主動式台股ETF成交量持續維持高檔，但市場資金仍持續流向市值型及高股息ETF產品。值得注意的是，成交量前十強中有三檔為科技主題ETF，顯示科技族群在當前市場環境下，依然深受投資人青睞。
此外，近期科技主題ETF的配息表現也不遜於傳統高股息ETF。例如中信關鍵半導體（00891）及國泰台灣科技龍頭（00881），年化配息率皆超過17%，且將於下周除息。投資人如今不僅能透過科技主題ETF掌握產業成長帶來的資本利得機會，也能藉由穩定配息創造現金流。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，市場研究機構預估，全球AI資料中心基礎設施投資金額至2028年將突破4兆美元，其中高達2.8兆美元將投入半導體產業，產業成長潛力不容小覷。
張圭慧進一步指出，美國雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，從台灣AI供應鏈廠商近期法說會及營運表現中，也可看出AI產業仍處於擴張階段，不少台灣半導體股(包括台積電、日月光、京元電、世芯、旺矽、健策等)不僅享高技術壁壘，且屬「賣鏟子」的關鍵零組件或關鍵服務供應商，剛性需求強、出現泡沫化的可能性相對有限。隨著AI應用持續深化，台灣半導體產業可望成為主要受惠者，建議投資人透過布局半導體ETF，掌握中長期成長契機。
近十日成交量前十強台股被動ETF漲跌幅概況
|股票代號
|股票名稱
|近十日成交量平均(張)
|7/30以來(%)
|今年來(%)
|0050
|元大台灣50
|194,526
|11.9
|59.5
|009816
|凱基台灣TOP50
|189,545
|13.0
|NA
|00919
|群益台灣精選高息
|66,048
|6.6
|34.5
|0056
|元大高股息
|56,830
|13.0
|42.4
|00878
|國泰永續高股息
|55,483
|8.8
|54.2
|00929
|復華台灣科技優息
|34,487
|12.2
|61.4
|0052
|富邦科技
|33,553
|12.4
|61.1
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|32,953
|16.2
|64.0
|00891
|中信關鍵半導體
|23,472
|17.5
|77.7
|00918
|大華優利高填息30
|22,596
|7.2
|48.1
註：009816掛牌上市時間為2026/2/3，故無今年來漲跌幅。
資料來源：CMoney，統計至2026/8/11。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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