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台股大反彈！熱門ETF前十強出爐 00891反彈17.5％居冠、年化配息率衝破17％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7月底以來快速反彈，熱門ETF中以中信關鍵半導體（00891）反彈與今年來績效表現最佳，且攜手國泰台灣科技龍頭（00881）以逾17%的年化配息率於下周迎來除息。中央社
台股7月底以來快速反彈，熱門ETF中以中信關鍵半導體（00891）反彈與今年來績效表現最佳，且攜手國泰台灣科技龍頭（00881）以逾17%的年化配息率於下周迎來除息。中央社

台股自7月底展開反彈以來，不到10個交易日漲幅已達雙位數漲幅。法人表示，儘管7月籠罩市場的疑慮逐漸消散，但投資情緒仍偏向觀望，近期成交量能也相對不足。不過，隨著台股正值除權息旺季，加上多家台廠公布的7月營收表現亮眼，預期後續盤勢有望維持震盪走升格局。

根據CMoney統計，截至8月11日，在近十日平均成交量最高的前十檔ETF中，中信關鍵半導體（00891）不論自7月30日低點反彈以來，或是今年以來的績效表現，皆位居十檔產品之首；而成交最熱絡的仍以市值型ETF為主，包括元大台灣50（0050）與凱基台灣TOP 50（009816）。

法人指出，雖然主動式台股ETF成交量持續維持高檔，但市場資金仍持續流向市值型及高股息ETF產品。值得注意的是，成交量前十強中有三檔為科技主題ETF，顯示科技族群在當前市場環境下，依然深受投資人青睞。

此外，近期科技主題ETF的配息表現也不遜於傳統高股息ETF。例如中信關鍵半導體（00891）及國泰台灣科技龍頭（00881），年化配息率皆超過17%，且將於下周除息。投資人如今不僅能透過科技主題ETF掌握產業成長帶來的資本利得機會，也能藉由穩定配息創造現金流。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，市場研究機構預估，全球AI資料中心基礎設施投資金額至2028年將突破4兆美元，其中高達2.8兆美元將投入半導體產業，產業成長潛力不容小覷。

張圭慧進一步指出，美國雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，從台灣AI供應鏈廠商近期法說會及營運表現中，也可看出AI產業仍處於擴張階段，不少台灣半導體股(包括台積電、日月光、京元電、世芯、旺矽、健策等)不僅享高技術壁壘，且屬「賣鏟子」的關鍵零組件或關鍵服務供應商，剛性需求強、出現泡沫化的可能性相對有限。隨著AI應用持續深化，台灣半導體產業可望成為主要受惠者，建議投資人透過布局半導體ETF，掌握中長期成長契機。

近十日成交量前十強台股被動ETF漲跌幅概況

股票代號股票名稱近十日成交量平均(張)7/30以來(%)今年來(%)
0050元大台灣50194,52611.959.5
009816凱基台灣TOP50189,54513.0NA
00919群益台灣精選高息66,0486.634.5
0056元大高股息56,83013.042.4
00878國泰永續高股息55,4838.854.2
00929復華台灣科技優息34,48712.261.4
0052富邦科技33,55312.461.1
00881國泰台灣科技龍頭32,95316.264.0
00891中信關鍵半導體23,47217.577.7
00918大華優利高填息3022,5967.248.1


註：009816掛牌上市時間為2026/2/3，故無今年來漲跌幅。



資料來源：CMoney，統計至2026/8/11。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00891中信關鍵半導體 ETF 台股

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