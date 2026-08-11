台股大反彈！熱門ETF前十強出爐 00891反彈17.5％居冠、年化配息率衝破17％

台股自7月底展開反彈以來，不到10個交易日漲幅已達雙位數漲幅。法人表示，儘管7月籠罩市場的疑慮逐漸消散，但投資情緒仍偏向觀望，近期成交量能也相對不足。不過，隨著台股正值除權息旺季，加上多家台廠公布的7月營收表現亮眼，預期後續盤勢有望維持震盪走升格局。

根據CMoney統計，截至8月11日，在近十日平均成交量最高的前十檔ETF中，中信關鍵半導體（00891）不論自7月30日低點反彈以來，或是今年以來的績效表現，皆位居十檔產品之首；而成交最熱絡的仍以市值型ETF為主，包括元大台灣50（0050）與凱基台灣TOP 50（009816）。

法人指出，雖然主動式台股ETF成交量持續維持高檔，但市場資金仍持續流向市值型及高股息ETF產品。值得注意的是，成交量前十強中有三檔為科技主題ETF，顯示科技族群在當前市場環境下，依然深受投資人青睞。

此外，近期科技主題ETF的配息表現也不遜於傳統高股息ETF。例如中信關鍵半導體（00891）及國泰台灣科技龍頭（00881），年化配息率皆超過17%，且將於下周除息。投資人如今不僅能透過科技主題ETF掌握產業成長帶來的資本利得機會，也能藉由穩定配息創造現金流。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，市場研究機構預估，全球AI資料中心基礎設施投資金額至2028年將突破4兆美元，其中高達2.8兆美元將投入半導體產業，產業成長潛力不容小覷。

張圭慧進一步指出，美國雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，從台灣AI供應鏈廠商近期法說會及營運表現中，也可看出AI產業仍處於擴張階段，不少台灣半導體股(包括台積電、日月光、京元電、世芯、旺矽、健策等)不僅享高技術壁壘，且屬「賣鏟子」的關鍵零組件或關鍵服務供應商，剛性需求強、出現泡沫化的可能性相對有限。隨著AI應用持續深化，台灣半導體產業可望成為主要受惠者，建議投資人透過布局半導體ETF，掌握中長期成長契機。

近十日成交量前十強台股被動ETF漲跌幅概況

股票代號 股票名稱 近十日成交量平均(張) 7/30以來(%) 今年來(%) 0050 元大台灣50 194,526 11.9 59.5 009816 凱基台灣TOP50 189,545 13.0 NA 00919 群益台灣精選高息 66,048 6.6 34.5 0056 元大高股息 56,830 13.0 42.4 00878 國泰永續高股息 55,483 8.8 54.2 00929 復華台灣科技優息 34,487 12.2 61.4 0052 富邦科技 33,553 12.4 61.1 00881 國泰台灣科技龍頭 32,953 16.2 64.0 00891 中信關鍵半導體 23,472 17.5 77.7 00918 大華優利高填息30 22,596 7.2 48.1





註：009816掛牌上市時間為2026/2/3，故無今年來漲跌幅。







資料來源：CMoney，統計至2026/8/11。

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