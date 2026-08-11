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一萬元買進全世界！009826上市即熱銷破50億 保管費調降至0.12%享長期複利

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德iShares世界股票ETF（009826）上市4天規模突破50億元，觸發保管費降至0.12%的階梯降費機制，讓投資人能以台幣一站式布局全球近40國成分股。圖／本報資料照片
貝萊德iShares世界股票ETF（009826）上市4天規模突破50億元，觸發保管費降至0.12%的階梯降費機制，讓投資人能以台幣一站式布局全球近40國成分股。圖／本報資料照片

第三季以來全球股市震盪，在長線全球成長樂觀看待的趨勢之下，貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF（證券代號：009826）於8月3日掛牌上市後4個交易日，總規模從38億元成長至突破50億元，除了反映市場投資情緒樂觀，規模成長也讓009826同步啟動階梯式保管費級距下降機制，由0.15%降低至0.12%，009826規模若持續成長至突破百億，保管費級距最低將降至0.1%，若規模達到150億元以上，經理費也將由0.45%下降至0.4%，屆時投資人除透過一檔ETF布局全世界，也將能享受投資成本下降的長期效益。

根據貝萊德集團資料統計，美國上市ETF於7月創下史上第四大單月淨流入紀錄，吸引約達1,880億美元資金進場，觀察台灣ETF市場的發展也出現類似趨勢，反映出投資人是以長期持有策略布局，也讓一站式配置的全球股票型ETF，逐漸成為投資主流趨勢之一。

而且除了關注市場表現與報酬率，投資人也開始檢視ETF是否具備長期持有價值，包括能否減少個人投資決策、強化資產配置效率，以及台灣掛牌的ETF具備新臺幣交易優勢、免海外開戶、本地市場交易便利等特色。

009826正具備以新臺幣交易免換匯、台股帳戶管理，免除跨境投資的繁複程序，即能直接參與全球市場的便利性

還能夠以零股投資、辦理融資券等讓資金運用更有彈性

不配息設計則對於個人稅務處理較為便利，又有機會將收益留在市場累積複利效果

且009826的階梯式保管費級距下降機制，只要ETF規模達到一定門檻，投資人的投資成本將進一步下降

這些特色都讓009826成為臺灣投資人長期持有配置的考量點

貝萊德iShares投資暨產品策略部執行副總經理黃琬歆表示，009826追蹤客製化的標普TIP世界股票指數，一次布局全球近40國、涵蓋大中小型股，持有超過1000檔成分股，囊括全球近九成股票市值，完整參與全球不同產業、不同景氣階段的成長動能，特別是預期未來類股與市場輪動加劇將成常態，在此環境中布局的持股廣度越分散，代表未來領漲產業或個股有較高機率被納入投資組合中。

且目前全球關注AI的投資機會，但AI相關產業不僅限於科技類股，包括供應鏈上下游、能源、原物料，甚至金融、醫療、工業等產業，皆可望成為AI受惠產業的延伸。

009826以「一萬元投資全世界」為核心理念，投資人透過一檔ETF即可直接以新臺幣參與全球市場，並達到分散布局、降低波動之效，適合作為長線核心持股，免除跨境投資的繁複程序，並透過不配息設計、保管費與經理費級距下降之設計，有助於收益持續再投入，發揮長期複利累積效果。

009826階梯式費用率級距表

費用項目級距條件費用率
保管費新臺幣50億元（含）以下0.15%
超過新臺幣50億元至100億元（含）0.12%
超過新臺幣100億元0.10%
經理費新臺幣150億元（含）以下0.45%
超過新臺幣150億元0.40%

資料來源：基金公開說明書、貝萊德投信，2026/08。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 保管費

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