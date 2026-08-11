快訊

金門防空警報響 外籍遊客「狀況外」…美籍男：不知道要往哪裡躲

美股早盤／四大指數漲跌互見 傳輝達研發AI開源模型股價揚

直擊／王力宏、汪東城都來了！aespa首攻台北大巨蛋「比AI更美」

聽新聞
0:00 / 0:00

第四法人力挺！0050定期定額破124萬戶再創新高 連18度蟬聯存股冠軍

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
儘管7月台股經歷震盪，元大台灣50（0050）定期定額戶數仍突破124萬戶再創新高，並與00631L獲得大量資金逆勢加碼，成為支撐市場的關鍵力量。中央社
儘管7月台股經歷震盪，元大台灣50（0050）定期定額戶數仍突破124萬戶再創新高，並與00631L獲得大量資金逆勢加碼，成為支撐市場的關鍵力量。中央社

7月台股上演「大怒神」行情，但市場震盪並未打亂「第四法人」投資節奏，定期定額資金仍持續進場。據證交所最新統計，7月ETF定期定額戶數仍維持高檔，元大台灣50（0050）總戶數突破124萬戶居冠，再創歷史新高，自2025年2月以來，已連18度蟬聯冠軍，穩居存股首選。

觀察證交所7月定期定額戶數排行，投資人仍最青睞市值型ETF，0050單月增3.7萬人、總人數達124.2萬；其次依序為元大高股息（0056）的31.9萬戶，國泰永續高股息（00878）則排名第三，與熱門主動式ETF主動統一台股增長00981A 同步呈現月減。

法人分析，0050為純粹市值型ETF，核心持股聚焦台灣大型權值企業，成分股透過市值機制自動汰弱留強，擁有絕不錯過台灣成長的優勢，進而成為投資人存股首選標的。

據元大證券、國泰證券與永豐金證券統計，0050皆為兒童存股首選；凱基證券資料更顯示0050為19歲以上各年齡層，股利再投資首選標的，突顯0050已成為投資人資產配置的標配選項。

除定期定額資金流入，0050更為成熟投資人逆加碼標的，7月淨申購資金持續加碼市值雙雄0050、00631L，淨申購金額分別達1,766.2億、477.2億，創下單月新高及次高的紀錄，穩居熱門ETF冠亞軍。

法人表示，近年來投資人偏好投資0050、00631L等市值型ETF標的，進而買超大型權值股，形成「標的集中、資金集中」的第四法人之力，為台股短線波動護航，並透過長期紀律投資，成為支撐市場下一波多頭行情的重要基石。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 定期定額 ETF 0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 市值型

延伸閱讀

打破0050高單價迷思！8成股東持股不到5張 全民指數化投資150萬零股戶

5,600億！台股ETF申購創高 前七月大買1.5兆元同寫新紀錄

台股 ETF 規模衝7.5兆新高！00685L 績效飆105%奪冠 法人提醒一件事

台股7月暴跌又暴漲！股民逢低布局清單曝：0050、0056、正二、00981A、00403A...都上榜

相關新聞

存0050怕急用錢不敢買多？錯過漲幅更可怕 「用多少賣多少」破解焦慮

長期投資者在進行存0050時，因擔心資金需求而保留過多現金，反而可能錯失市場漲幅。專家指出，股票具高流動性，投資人可根據實際需求靈活賣出，繼續讓資金參與市場成長，克服「現金焦慮」。

台積電、0050持續稱霸定期定額戶數 前五大標的吸收近8成資金

臺灣證券交易所公布7月定期定額交易戶數統計，投資人透過定期定額參與資本市場的意願持續攀升，市場不僅展現出結構性的增長動能，台積電（2330）、元大台灣50（0050）依舊霸榜穩居散戶與小資族的最愛，戶數並雙雙突破歷史新高。

台股大反彈！熱門ETF前十強出爐 00891反彈17.5％居冠、年化配息率衝破17％

台股在7月底反彈，10日內漲幅達雙位數，吸引投資者目光。中信關鍵半導體（00891）反彈17.5％，年化配息率超過17％，成為成交量最高的ETF。其他熱門ETF如元大台灣50（0050）及凱基台灣TOP50（009816）也表現穩健。

離職半年「零收入」資產竟增100萬 她靠4檔ETF生存：已不想上班

一名女網友分享，自己因生涯規劃裸辭，展開超過半年的無業生活，原以為得累積雄厚本金才能退休，沒想到這段期間雖然沒有薪資收入，手上的投資資產仍增加約100萬元，今年截至8月更已領到近16萬元配息，讓她開始動搖原先重返職場的計畫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一萬元買進全世界！009826上市即熱銷破50億 保管費調降至0.12%享長期複利

貝萊德 iShares 安碩世界股票 ETF（009826）自8月上市以來，規模已突破50億元，啟動保管費降至0.12%。這款ETF吸引長期投資者，以新臺幣交易方便參與全球市場，並透過不配息設計助於收益再投資。

頭期款先不買房想靠ETF「三年資金翻倍」？過來人曝真相：最快也要7年但小心變0.5倍

一名網友在Dcard討論是否應將頭期款轉投ETF，吸引買房派與投資派熱烈討論。雖然有人認為三年內資金翻倍，但也有專家警告需小心風險，建議留有緊急預備金。選擇上兩派各有立場，反映出當前投資與購屋的不同需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。