第四法人力挺！0050定期定額破124萬戶再創新高 連18度蟬聯存股冠軍

7月台股上演「大怒神」行情，但市場震盪並未打亂「第四法人」投資節奏，定期定額資金仍持續進場。據證交所最新統計，7月ETF定期定額戶數仍維持高檔，元大台灣50（0050）總戶數突破124萬戶居冠，再創歷史新高，自2025年2月以來，已連18度蟬聯冠軍，穩居存股首選。

觀察證交所7月定期定額戶數排行，投資人仍最青睞市值型ETF，0050單月增3.7萬人、總人數達124.2萬；其次依序為元大高股息（0056）的31.9萬戶，國泰永續高股息（00878）則排名第三，與熱門主動式ETF主動統一台股增長00981A 同步呈現月減。

法人分析，0050為純粹市值型ETF，核心持股聚焦台灣大型權值企業，成分股透過市值機制自動汰弱留強，擁有絕不錯過台灣成長的優勢，進而成為投資人存股首選標的。

據元大證券、國泰證券與永豐金證券統計，0050皆為兒童存股首選；凱基證券資料更顯示0050為19歲以上各年齡層，股利再投資首選標的，突顯0050已成為投資人資產配置的標配選項。

除定期定額資金流入，0050更為成熟投資人逆加碼標的，7月淨申購資金持續加碼市值雙雄0050、00631L，淨申購金額分別達1,766.2億、477.2億，創下單月新高及次高的紀錄，穩居熱門ETF冠亞軍。

法人表示，近年來投資人偏好投資0050、00631L等市值型ETF標的，進而買超大型權值股，形成「標的集中、資金集中」的第四法人之力，為台股短線波動護航，並透過長期紀律投資，成為支撐市場下一波多頭行情的重要基石。

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