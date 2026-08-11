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台股開低走高 投資人搶買面板、正2、記憶體 零股成交第一0050

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股11日開低走高，盤中收復45,000點，投資人也勇於買進，個股與零股成交前五大買超族群以面板、正2ETF、記憶體相關為主。

盤中成交量前五大有二檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾16萬張排名第四、元大台灣50正2（00631L）逾14萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾43萬張排名第一，群創（3481）逾32萬張排名第二，華邦電逾18萬張排名第三。

盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有420萬，國巨*（2327）有199萬，群創有172萬，南亞科（2408）有164萬，國泰永續高股息（00878）有134萬，前五大有二檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

零股 台股 面板

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