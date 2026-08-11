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頭期款先不買房想靠ETF「三年資金翻倍」？過來人曝真相：最快也要7年但小心變0.5倍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友猶豫該將頭期款用於買房或投入ETF並期望「三年資金翻倍」，引發Dcard理財板熱議，網友提醒台股雖有高報酬機會但應衡量風險並留存緊急預備金。（中央社）
網友猶豫該將頭期款用於買房或投入ETF並期望「三年資金翻倍」，引發Dcard理財板熱議，網友提醒台股雖有高報酬機會但應衡量風險並留存緊急預備金。（中央社）

一筆原本準備拿來買房頭期款，到底該先買房，還是轉進ETF？一名網友在Dcard理財板發文詢問，目前手上有一筆資金可以當頭期款，但也考慮暫時不買房、改買ETF，更好奇「是否可能三年內資金會多出一倍」，問題一出立刻掀起買房派與投資派討論。

其中「ETF三年翻倍」成為留言焦點，有網友直接表示「ETF三年翻一倍的話，誰還要把資金拿去當買房頭期款」，也有人認為「最快也要7年才有可能會翻一倍，用3年來算太樂觀」，另有網友提醒「如果不怕3年內變成0.5倍的話 可以賭一下」。

不過也有投資人分享自身經驗，有人表示「我2024年買ETF放到現在漲了250%，這幾年算是非常幸運」，另一名網友則稱自己投入股市約19個月，「總損益來到+112%」，但也強調不論買什麼，身邊一定要留一筆「緊急預備金」。

至於該不該先買房，留言多半回到「有沒有自住需求」。有網友認為「有自住需求就買房 如果只是想投資就買ETF」，也有人表示「沒有自住房，當然要買啊」，但另一派則認為，如果目前沒有急迫買房需求，會選擇先投資大盤。

兩派討論一路延燒，也有網友一句話點出不同討論區的立場「在理財版會得到買ETF的答案 在購屋版會得到買房就對了的答案」，甚至有人直接選擇兩個都要，留言笑稱「小孩子才做選擇 肯定是買房再增貸買股 兩個都要」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

頭期款 ETF 買房 股市

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