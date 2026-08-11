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南亞科挑戰天價陷震盪！外資狂買3萬張 00981A逢高出清剩1張

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南亞科資深副總經理吳志祥。記者朱子呈／攝影。
南亞科資深副總經理吳志祥。記者朱子呈／攝影。

記憶體股10日狂飆後，11日出現獲利了結壓力。龍頭股南亞科（2408）10日攻上漲停、收502元，距歷史新高505元僅3元，11日卻開低一度回落至474元，跌幅逾2.5%，華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）等同步走弱，高檔籌碼攻防浮上檯面。

值得注意的是，南亞科10日才吸引外資大舉加碼買超逾3萬張，華邦電也獲買超約1.9萬張、旺宏約8,000張，記憶體成為台股10日最強勢族群。然而，主動式ETF卻出現截然不同的操作。

主動統一台股增長（00981A）10日趁南亞科漲停高檔一鍵出清939張，變現約4.71億元，持股從940張一路降至僅剩1張。回頭看這筆操作，00981A是在7月22日以約430～440元重新買進南亞科940張，如今股價衝上502元後大幅減碼，短短不到3周波段報酬約13%，高檔落袋意味濃厚。

南亞科目前也被列為注意股，華邦電、廣穎（4973）同樣列入注意股，鈺創（5351）、晶豪科則遭處置，顯示記憶體股近期漲勢猛烈之餘，短線籌碼也開始受到交易制度與獲利了結雙重考驗。

不過，基本面則仍是多頭最大靠山。南亞科第2季營收季增68%，受惠產品平均售價大幅上揚，毛利率由前季67.9%升至79.5%，EPS達14.66元；7月營收更衝上438.7億元，月增49.3%、年增719.6%，法人預期第3季DRAM價格仍有約50%漲幅，記憶體漲勢可望延續至2027年。

AI需求更進一步推升DRAM供需缺口，南亞科目前AI相關營收占比已超過兩成，DDR4占產出約60%～70%，市場估今年EPS有望上看55.9元。法人也看好南亞科成為DDR4漲價的重要受惠者。

此外，MSCI季度調整結果將於台北時間13日凌晨公布，31日尾盤生效，市場預估南亞科、華邦電、南電（8046）、台塑化（6505）、群聯（8299）、台燿（6274）及景碩（3189）等7檔有望入列，其中南亞科、華邦電及群聯最受矚目。

回顧10日盤勢，台股盤中一度攻上45,218點，終場上漲702.85點、收44,928.76點，記憶體在成交量與成交值上均明顯強於大盤。如今南亞科從漲停502元拉回，市場將密切觀察外資強力買盤能否延續，以及MSCI卡位與強勁基本面，能否抵銷短線高檔獲利了結壓力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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