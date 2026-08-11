台股回測震盪翻紅！00406A展現低接買盤力道 經理人揭台股三大「免驚」理由

台股今（11）日呈現震盪走勢，加權指數早盤一度下跌逾270點、回測44,652點，隨後在低接買盤進場下由黑翻紅，截至中午12時止，盤中最高攀至45,169點，帶動台股ETF反彈。其中，主動中信台灣收益（00406A）早盤最低來到9.27元、下跌約1.1%，其後逐步收復失土，盤中最高升至9.41元，由黑翻紅，反映台股震盪之際，逢低承接買盤仍在。

00406A經理人張書廷表示，近期融資餘額與消費貸款快速成長，引發市場對槓桿風險的討論，但從整體市場結構觀察，台股目前尚未出現系統性槓桿失控跡象。而指數由黑翻紅，也顯示市場在經歷近期籌碼清洗後，低檔買盤仍具支撐力道。

張書廷指出，台股後市體質仍屬穩健，主要可從三大理由觀察。首先，目前融資餘額占台股上市櫃總市值比重仍低於1%，明顯低於過往市場高槓桿時期，代表融資金額雖然增加，但相較台股市值同步擴張，整體槓桿程度並未明顯惡化。

其次，信用風險仍在可控範圍。根據摩根大通觀察，消費貸款雖快速成長，部分資金也可能流向資本市場，但整體放貸品質尚未明顯轉差，消費貸款與股市波動之間的連動性相對有限，金融體系承受市場修正的能力仍具一定韌性。

第三，槓桿型ETF規模相對有限。目前槓桿ETF規模僅約占台股總市值0.3%，即使市場震盪引發部分部位調整，對整體市場的波動放大效果仍相對有限。綜合融資比重、信用風險及槓桿ETF規模觀察，台股近期波動較偏向短期籌碼與投資情緒調整，尚未動搖企業獲利與市場結構的中長期基礎。

張書廷進一步表示，短線行情仍可能受到國際政經消息、產業展望及籌碼變化影響，指數震盪難以完全避免，但高波動環境也提供重新檢視企業評價與布局優質公司的機會。投資策略上，可聚焦關鍵趨勢產業，並從股利成長性、股價動能及獲利能力等指標，篩選基本面具支撐的成長企業。

對於希望參與台股成長、同時兼顧收益及波動管理的投資人，張書廷認為，可留意結合主動選股與掩護性買權策略的投資工具。以00406A為例，基金持有具成長潛力的股票，同時透過賣出買權收取權利金；當市場震盪加劇、選擇權隱含波動率升高時，權利金收入機會也可望增加，為投資組合創造額外現金流來源，並在市場回檔時提供部分緩衝。

中國信託投信指出，掩護性買權策略並非完全規避下跌，而是以部分上漲空間換取權利金收益，較適合震盪整理或緩步回升的市場環境。面對現階段市場亂流，投資人不妨採取「攻守兼備」思維，一方面透過收益策略降低短期波動干擾，另一方面保留參與優質企業中長期成長及市場反彈的機會。

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