快訊

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

黑白格大廳將走入歷史！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

台股回測震盪翻紅！00406A展現低接買盤力道 經理人揭台股三大「免驚」理由

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中震盪翻紅，主動中信台灣收益（00406A）同步收復失土，經理人張書廷指出台股槓桿風險仍在可控範圍，投資人可透過結合主動選股與掩護性買權策略的00406A，在波動環境中兼顧成長與收益緩衝。中央社
台股盤中震盪翻紅，主動中信台灣收益（00406A）同步收復失土，經理人張書廷指出台股槓桿風險仍在可控範圍，投資人可透過結合主動選股與掩護性買權策略的00406A，在波動環境中兼顧成長與收益緩衝。中央社

台股今（11）日呈現震盪走勢，加權指數早盤一度下跌逾270點、回測44,652點，隨後在低接買盤進場下由黑翻紅，截至中午12時止，盤中最高攀至45,169點，帶動台股ETF反彈。其中，主動中信台灣收益（00406A）早盤最低來到9.27元、下跌約1.1%，其後逐步收復失土，盤中最高升至9.41元，由黑翻紅，反映台股震盪之際，逢低承接買盤仍在。

00406A經理人張書廷表示，近期融資餘額與消費貸款快速成長，引發市場對槓桿風險的討論，但從整體市場結構觀察，台股目前尚未出現系統性槓桿失控跡象。而指數由黑翻紅，也顯示市場在經歷近期籌碼清洗後，低檔買盤仍具支撐力道。

張書廷指出，台股後市體質仍屬穩健，主要可從三大理由觀察。首先，目前融資餘額占台股上市櫃總市值比重仍低於1%，明顯低於過往市場高槓桿時期，代表融資金額雖然增加，但相較台股市值同步擴張，整體槓桿程度並未明顯惡化。

其次，信用風險仍在可控範圍。根據摩根大通觀察，消費貸款雖快速成長，部分資金也可能流向資本市場，但整體放貸品質尚未明顯轉差，消費貸款與股市波動之間的連動性相對有限，金融體系承受市場修正的能力仍具一定韌性。

第三，槓桿型ETF規模相對有限。目前槓桿ETF規模僅約占台股總市值0.3%，即使市場震盪引發部分部位調整，對整體市場的波動放大效果仍相對有限。綜合融資比重、信用風險及槓桿ETF規模觀察，台股近期波動較偏向短期籌碼與投資情緒調整，尚未動搖企業獲利與市場結構的中長期基礎。

張書廷進一步表示，短線行情仍可能受到國際政經消息、產業展望及籌碼變化影響，指數震盪難以完全避免，但高波動環境也提供重新檢視企業評價與布局優質公司的機會。投資策略上，可聚焦關鍵趨勢產業，並從股利成長性、股價動能及獲利能力等指標，篩選基本面具支撐的成長企業。

對於希望參與台股成長、同時兼顧收益及波動管理的投資人，張書廷認為，可留意結合主動選股與掩護性買權策略的投資工具。以00406A為例，基金持有具成長潛力的股票，同時透過賣出買權收取權利金；當市場震盪加劇、選擇權隱含波動率升高時，權利金收入機會也可望增加，為投資組合創造額外現金流來源，並在市場回檔時提供部分緩衝。

中國信託投信指出，掩護性買權策略並非完全規避下跌，而是以部分上漲空間換取權利金收益，較適合震盪整理或緩步回升的市場環境。面對現階段市場亂流，投資人不妨採取「攻守兼備」思維，一方面透過收益策略降低短期波動干擾，另一方面保留參與優質企業中長期成長及市場反彈的機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF

延伸閱讀

台達電重回漲停！散戶暴增32萬人「塞爆花蓮縣人口」 股添樂笑：外資恐追高買回來

美股真的屌打台股？含息報酬沒天差地遠…矽谷工程師：最大風險是台積電就占42％

00981A南亞科幾乎全出清！2周報酬約13%…網讚：賣在這裡很漂亮

台股重返季線！00918打包30檔高填息龍頭 法人看好：先進封裝爆發將帶動漲勢

相關新聞

頭期款先不買房想靠ETF「三年資金翻倍」？過來人曝真相：最快也要7年但小心變0.5倍

一名網友在Dcard討論是否應將頭期款轉投ETF，吸引買房派與投資派熱烈討論。雖然有人認為三年內資金翻倍，但也有專家警告需小心風險，建議留有緊急預備金。選擇上兩派各有立場，反映出當前投資與購屋的不同需求。

台股回測震盪翻紅！00406A展現低接買盤力道 經理人揭台股三大「免驚」理由

台股震盪回升，加權指數由黑翻紅，00406A基金顯示低接買盤力道。經理人張書廷分析，市場雖然有融資成長，但槓桿風險可控，台股基礎仍穩健，投資者可關注企業成長潛力和收益策略。

00878換0050正2八個月後！66萬變157萬「狂賺91萬」…大芥曝換股5大理由

投資者「大芥」將66萬元的00878換成50正2，經過八個月市值激增138%，達157萬元，獲利91萬元。他分享換股理由，包括需求變化和追求更高報酬，並強調投資時間的重要性。

南亞科挑戰天價陷震盪！外資狂買3萬張 00981A逢高出清剩1張

記憶體股10日狂飆後，11日出現獲利了結壓力。龍頭股南亞科（2408）10日攻上漲停、收502元，距歷史新高505元僅3元，11日卻開低一度回落至474元，跌幅逾2.5%，華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）等同步走弱，高檔籌碼攻防浮上檯面。

台股重返季線！00918打包30檔高填息龍頭 法人看好：先進封裝爆發將帶動漲勢

大華銀投信表示，隨著國內外法說高峰期過後不確定性逐步降溫，加上基本面迎來下半年傳統科技旺季，台股本周擺脫先前拉回修正格局。 加權指數於8/10強勢開高，電子族群全面領軍，指數終場大漲1.6%收在44,928.76點，順利突破並站穩季線反壓，顯示籌碼沉澱後結構趨於穩定。 雖然成交量能尚未回升至第二季高檔水準，但在個股7月營收動能陸續展現下，市場觀望氣氛明顯轉趨樂觀，整體盤勢已展現溫和偏多走勢。

00981A南亞科幾乎全出清！2周報酬約13%…網讚：賣在這裡很漂亮

南亞科股價攀升至502元，但主動統一台股增長（00981A）選擇全數賣出持股，變現約4.71億元，2週報酬率達13%。此次操作獲得網友好評，並將資金轉向日月光及台達電等標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。