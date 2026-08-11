投信科技主題ETF接力募集 玉山、安聯連發

國內ETF市場下半年募集依舊火熱，尤其科技相關主題成為各家投信新品主流，無論是共同基金或主動、被動式ETF，新品聚焦於科技賣點。

根據投信投顧公會資料顯示，目前有超過20檔ETF正在送件中或已取得核准募集；其中，觀察至少有六檔以聚焦科技主題為主的基金/ETF，正蓄勢待發搶市，其中目前以玉山投信、安聯投信各有兩檔最為積極。

六檔準募集新兵中，玉山投信送件玉山臺灣關鍵科技主動式ETF於7月30獲得申報生效，是繼玉山未來全球算力ETF（009827）本周募集後，進一步推出首檔主動式ETF。

其他包括：安聯投信的安聯亞洲半導體主動式ETF、安聯加密科技與金融創新主動式ETF也生效。富蘭克林華美投信的富蘭克林華美核心AI電力算力ETF；富邦投信的富邦台灣科技指數ETF連結基金，施羅德投信的施羅德AI科技台股主動式ETF目前仍在申請中，也聚焦半導體、加密科技等AI相關題材，為下半年科技ETF添增募集熱度，也為投資人帶來更多元的選擇。

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