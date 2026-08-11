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00878換0050正2八個月後！66萬變157萬「狂賺91萬」…大芥曝換股5大理由
去年11月月中，我把國泰永續高股息（00878）換成了元大台灣50正2（00631L），沒想到轉眼間已經過了8個多月，剛好能來回顧目前的表現。
至於換股原因，之前寫過一篇了，這邊摘要一下幾點原因：
1.投資需求改變，不急需現金流
2.稅務級距提高，領息相對不划算
3.承擔適度風險，追求更高的總報酬
4.生命週期投資法：趁年輕階段提高槓桿
5.重新認識自己，更適合成長型
那麼換股8個多月後 現在50正2市值變多少？
原本的66萬，成長了+138%（+91萬），來到157萬。
期間50正2還經過一拆22的分割，當時買進的2,100股，變成了46,200股。目前市值成長的表現，我自己還蠻滿意的，會繼續長期持有！（統計時間：2026-08-05，00631L收盤價34.15）
過去做過不少買進50正2的決定，而每一個決定的當下，都有不確定性，但現在回頭看，自己並不會後悔。
這段時間的市值變化，不是因為某次特別的操作，而是從「了解適合自己的投資方法」開始。持續嘗試、親身體驗，才能找到屬於自己的投資哲學。
雖然目前表現覺得還不錯，不過也剛好過去這8個多月來股市整體表現算強勁，短期才有這樣的結果，但不代表每年都會這樣，這也是自己隨時緊惕的一點。
也因此投資的「時長」真的很重要，有足夠長的時間，才能去承擔波動、消化波動帶來的耗損，來獲得未來長期的報酬！投資的「時長」，是承擔波動的本錢！
最後也分享自己投資50正2的心法：
擴大認知邊界
理解正2槓桿，會放大波動、並非保證獲利。
強化心態
想清楚大跌時自己扛不扛得住。
擁有自己的投資策略、長期持有
是不是真的「長期」投資，能耐心等待未來的成長，不隨市場短期波動進出。
◎本文獲 大芥存股 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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