00878換0050正2八個月後！66萬變157萬「狂賺91萬」…大芥曝換股5大理由

去年11月月中，我把國泰永續高股息（00878）換成了元大台灣50正2（00631L），沒想到轉眼間已經過了8個多月，剛好能來回顧目前的表現。

至於換股原因，之前寫過一篇了，這邊摘要一下幾點原因：

那麼換股8個多月後 現在50正2市值變多少？

原本的66萬，成長了+138%（+91萬），來到157萬。

期間50正2還經過一拆22的分割，當時買進的2,100股，變成了46,200股。目前市值成長的表現，我自己還蠻滿意的，會繼續長期持有！（統計時間：2026-08-05，00631L收盤價34.15）

過去做過不少買進50正2的決定，而每一個決定的當下，都有不確定性，但現在回頭看，自己並不會後悔。

這段時間的市值變化，不是因為某次特別的操作，而是從「了解適合自己的投資方法」開始。持續嘗試、親身體驗，才能找到屬於自己的投資哲學。

雖然目前表現覺得還不錯，不過也剛好過去這8個多月來股市整體表現算強勁，短期才有這樣的結果，但不代表每年都會這樣，這也是自己隨時緊惕的一點。

也因此投資的「時長」真的很重要，有足夠長的時間，才能去承擔波動、消化波動帶來的耗損，來獲得未來長期的報酬！投資的「時長」，是承擔波動的本錢！

最後也分享自己投資50正2的心法：

擴大認知邊界 理解正2槓桿，會放大波動、並非保證獲利。 強化心態 想清楚大跌時自己扛不扛得住。 擁有自己的投資策略、長期持有 是不是真的「長期」投資，能耐心等待未來的成長，不隨市場短期波動進出。

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