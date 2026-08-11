離職半年「零收入」資產竟增100萬 她靠4檔ETF生存：已不想上班

一名女網友分享，自己因生涯規劃裸辭，展開超過半年的無業生活，原以為得累積雄厚本金才能退休，沒想到這段期間雖然沒有薪資收入，手上的投資資產仍增加約100萬元，今年截至8月更已領到近16萬元配息，讓她開始動搖原先重返職場的計畫。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「裸辭靠股息生存」為題，指出自己過去一直認為必須有足夠多的錢，才有辦法不上班生活，直到近期因個人生涯規劃選擇離職，首次經歷長達半年的零收入，才發現情況似乎沒有想像中悲觀。她目前持有00878、0056、0050及006208等ETF，沒想到即使期間沒有工作收入，股票資產仍增加約100萬元，甚至連7月股市大跌後，整體資產依舊呈現成長。

這名女網友坦言，今年截至8月已經領取近16萬元配息，雖然總財產與過去薪資水準都不算特別高，但實際體驗「不上班也有股息進帳」後，讓她開始猶豫是否要延長休假。不過，她目前仍傾向重返職場，主要是擔心投資市場哪天突然大跌，或未來若遇到突發疾病需要大筆開銷，現有資金可能不足以支應生活。

貼文一出後，不少網友都給出實用建議，紛紛表示「妳擔心是正確的，股市長期上漲但不是直線上升，這種報酬率不會一直持續。如果資產總數不夠，遲早還是需要上班繼續累積資產」、「靠股息過日子需要考慮極端一點狀態撐不撐過去，假設一年花50萬好了，你現在的股息至少要80萬甚至100萬才是比較保險的」、「存股繼續，股息能讓你上班更沒負擔，才是自由的本質。因為目前你的資本還不夠多，若因為沒上班，然後市場波動時還要擔心股息or賣股的資本利得縮水，那就不是真自由了」、「感覺妳買太多高股息了，年輕買高股息=浪費，我34歲也還歐印006208，靠薪水過活撐著」、「建議還是找個工作吧，除了薪水，學習東西跟同事社交，生活也比較不會無聊」。

事實上，今年台股屢創新高，讓不少投資人都賺進可觀獲利。本站曾報導，一名網友分享，自己雖然不是投資高手，也沒有開槓桿操作，但剛好搭上這波行情，淨資產暴增到讓他開始思考，若股市接下來一、兩年還能維持熱度，那每天辛苦工作到底還有什麼意義？是否乾脆提早退休？

對此，不少網友都表示「絕大多數的人工作就是賺錢拚退休，錢已經達到某種程度幹嘛不退」、「好厲害，財富自由就過自己想過的生活呀！想工作就工作，不想工作就退，好好享受人生比較重要」、「我會想讓資產賺更多，所以不會辭職，除非影響健康」、「上班真的是限制自己的花錢速度而已」、「真的該退休，人生苦短，何必把大好人生拿來上班」。

不過，也有網友提醒「你要想清楚喔，如果你冒然退休有可能會失去重心或目標」、「如果你退休只是在家打混摸魚，那我建議你還是出去找點你喜歡做的又輕鬆的工作做」、「錢不夠多、底氣不夠的時候，休息也休息不好，不如繼續工作」、「下次（台股）連殺好幾天或一整年的時候，再想看看如果這時候沒工作，是否還撐得住，可以的話應該就可以退了」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。