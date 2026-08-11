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00981A南亞科幾乎全出清！2周報酬約13%…網讚：賣在這裡很漂亮

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A大幅調節南亞科，2周報酬約13%，並轉向加碼日月光、台達電等標的。記者余承翰／攝影
00981A大幅調節南亞科，2周報酬約13%，並轉向加碼日月光、台達電等標的。記者余承翰／攝影

南亞科（2408）10日攻上漲停502元，不過「瑤池金母陳釧瑤操盤的主動統一台股增長（00981A）選擇大幅調節，持股從940張降至僅剩1張，賣出939張、變現約4.71億元。由於00981A是在7月22日重新買回南亞科，當時股價約430至440元，這波2週報酬率約13%。

值得注意的是，00981A並非單純降低持股，而是同步進行換股，賣出南亞科之際，大舉加碼日月光13.2億元、台達電6.6億元，加上欣銓富世達等標的，合計買超21.4億元，資金配置明顯重新調整。

這波操作也讓PTT不少網友給出正面評價，有人直接表示「這才叫主動式ETF嘛」、「有夠會賣」，還有人認為「逢高出清獲利賣得很漂亮啊」、「今天看 賣的不錯呀xd」，對於能在南亞科漲停之際大幅調節，不少討論都聚焦在這次停利操作。

當然也有不同聲音，有網友認為南亞科後續仍有行情，直言「會漲的賣掉，賠錢的留著，神仙操作」，也有人好奇為何最後還留下1張。不過留言中也出現「留一張通常是觀察，如果他又下去可能會抄底」的說法，讓這最後1張持股意外成為話題。

至於這次換股究竟效果如何，仍要看後續持股表現，但至少從這次揭露的操作來看，00981A在南亞科2周取得約13%報酬後大幅調節，同時將資金轉向日月光、台達電等標的；PTT也有網友簡單給出評價「賣在這裡很漂亮了啊」、「全賣就是強」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00981A主動統一台股增長 南亞科 瑤池金母 報酬率 台達電 漲停 富世達 欣銓 陳釧瑤

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