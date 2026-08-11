台股ETF十猛將近一年績效翻倍 這檔唯一漲逾170%

美伊戰爭再現曙光，加上道瓊與標普500指數創新高，費城半導體指數大漲等利多帶動，激勵加權指數強攻重返4萬4,000點關卡之上，在AI股強攻下，加權指數近一年大漲逾87%，而台股ETF十猛將近一年更是績效翻倍，漲贏大盤40%以上，其中，國內唯一同時聚焦IC設計與記憶體的的台新臺灣IC設計ETF（00947）受惠多檔成份股漲停的帶動，近一年唯一大漲逾170%，高居台股主被動ETF第一，較大盤超額報酬高達85%，實力驚人。

近一年漲幅第一的台新臺灣IC設計成份股為兩大熱門族群高價IP/IC類股及記憶體類股合計占比超過八成，十大成份股包括：聯發科（2454）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、創意（3443）、台達電（2308）、世芯（3661）、信驊（5274）、旺宏（2337）、矽力（6415），皆是2026年來飆漲的熱門股，因此推升00947股價頻創新高。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股2026獲利成長率上看5成以上，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF，對於買不起高價股的小資族而言，布局00947可參與高價股大漲的榮景。

今年來大漲144%的台新臺灣半導體30ETF（00904）經理人張意聆表示，7月半導體股大跌後急彈，反映AI進入獲利驗證期，引發資金流出高資本支出的科技股，半導體股價也陷入修正；不過，觀察美科技巨頭最新公布的財報，像CSP雲端龍頭企業，仍維持新增AI資本支出計劃；同時，CSP財報內容中，AI投資也有反映公司獲利成長跡象，顯示科技大廠新增AI投資，有助於持續創造高於資金成本的價值。

張意聆表示，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，但進入8月起至今年底，只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第4季。建議投資人著眼AI中長期成長潛力，趁8月股價震盪階段，分批布局半導體相關ETF或基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第4季台股作夢行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。