快訊

台灣新首富林聰吉繼續累積財富 川湖飆出天價12,525元紀錄

中職／不是戈字輩！悍將新洋投取名「悍里歐」 2024剛開TJ手術

昨才請辭！前北市府發言人李政軒30萬交保 捲入台中市府洩密案

聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF十猛將近一年績效翻倍 這檔唯一漲逾170%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股主被動 ETF 近一年績效前十強。資料來源：CMoney
台股主被動 ETF 近一年績效前十強。資料來源：CMoney

美伊戰爭再現曙光，加上道瓊與標普500指數創新高，費城半導體指數大漲等利多帶動，激勵加權指數強攻重返4萬4,000點關卡之上，在AI股強攻下，加權指數近一年大漲逾87%，而台股ETF十猛將近一年更是績效翻倍，漲贏大盤40%以上，其中，國內唯一同時聚焦IC設計與記憶體的的台新臺灣IC設計ETF（00947）受惠多檔成份股漲停的帶動，近一年唯一大漲逾170%，高居台股主被動ETF第一，較大盤超額報酬高達85%，實力驚人。

近一年漲幅第一的台新臺灣IC設計成份股為兩大熱門族群高價IP/IC類股及記憶體類股合計占比超過八成，十大成份股包括：聯發科（2454）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、創意（3443）、台達電（2308）、世芯（3661）、信驊（5274）、旺宏（2337）、矽力（6415），皆是2026年來飆漲的熱門股，因此推升00947股價頻創新高。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊指出，AI發展日新月異並光速推進，算力需求跟著大噴發，高盛預估2030年全球每月token處理量將達120千兆個，是2026年現有算力水平的24倍。台股AI股競爭地位在全球首屈一指，受惠程度大，分析師預估台股AI股2026獲利成長率上看5成以上，IC設計及記憶體成長動能相對看好，建議布局聚焦「IC設計+記憶體」雙組合的台股ETF，對於買不起高價股的小資族而言，布局00947可參與高價股大漲的榮景。

今年來大漲144%的台新臺灣半導體30ETF（00904）經理人張意聆表示，7月半導體股大跌後急彈，反映AI進入獲利驗證期，引發資金流出高資本支出的科技股，半導體股價也陷入修正；不過，觀察美科技巨頭最新公布的財報，像CSP雲端龍頭企業，仍維持新增AI資本支出計劃；同時，CSP財報內容中，AI投資也有反映公司獲利成長跡象，顯示科技大廠新增AI投資，有助於持續創造高於資金成本的價值。

張意聆表示，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，但進入8月起至今年底，只要美國利率緊縮預期降溫，資金壓力緩解，半導體股估值有望快速修復，7月股價下殺應屬正常牛市整理，整體科技股估值修復時點，可能落在今年第4季。建議投資人著眼AI中長期成長潛力，趁8月股價震盪階段，分批布局半導體相關ETF或基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第4季台股作夢行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 台股 績效

延伸閱讀

半導體ETF受益人數突破44萬人續創高 半導體ETF打折潮後買點浮現

台股商品揮出紅不讓 近半年前十強皆漲逾54% 超越大盤

台股槓桿型績效拉風 四檔今年市價含息報酬率逾100%

台股回測44,000點！00981A展現抗跌實力  穩居主動式ETF年度績效王

相關新聞

00878換0050正2八個月後！66萬變157萬「狂賺91萬」…大芥曝換股5大理由

投資者「大芥」將66萬元的00878換成50正2，經過八個月市值激增138%，達157萬元，獲利91萬元。他分享換股理由，包括需求變化和追求更高報酬，並強調投資時間的重要性。

台股重返季線！00918打包30檔高填息龍頭 法人看好：先進封裝爆發將帶動漲勢

大華銀投信表示，隨著國內外法說高峰期過後不確定性逐步降溫，加上基本面迎來下半年傳統科技旺季，台股本周擺脫先前拉回修正格局。 加權指數於8/10強勢開高，電子族群全面領軍，指數終場大漲1.6%收在44,928.76點，順利突破並站穩季線反壓，顯示籌碼沉澱後結構趨於穩定。 雖然成交量能尚未回升至第二季高檔水準，但在個股7月營收動能陸續展現下，市場觀望氣氛明顯轉趨樂觀，整體盤勢已展現溫和偏多走勢。

00981A南亞科幾乎全出清！2周報酬約13%…網讚：賣在這裡很漂亮

南亞科股價攀升至502元，但主動統一台股增長（00981A）選擇全數賣出持股，變現約4.71億元，2週報酬率達13%。此次操作獲得網友好評，並將資金轉向日月光及台達電等標的。

0056現在還能靠配息實現「0成本」？知美試算：最快9年、謹慎版12年

老牌高股息ETF元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）成立以來含息總報酬率皆突破100%，讓長線投資人實現「賺股息也賺價差」。 針對許多存股族關心的「0056現在進場還能靠配息實現零成本嗎」的問題，財經YouTuber知美在影片中進行了試算與分析。

台股ETF十猛將近一年績效翻倍 這檔唯一漲逾170%

美伊戰爭再現曙光，加上道瓊與標普500指數創新高，費城半導體指數大漲等利多帶動，激勵加權指數強攻重返4萬4,000點關卡之上，在AI股強攻下，加權指數近一年大漲逾87%，而台股ETF十猛將近一年更是績效翻倍，漲贏大盤40%以上，其中，國內唯一同時聚焦IC設計與記憶體的的台新臺灣IC設計ETF（00947）受惠多檔成份股漲停的帶動，近一年唯一大漲逾170%，高居台股主被動ETF第一，較大盤超額報酬高達85%，實力驚人。

台股ETF受益人周減6.4萬人 高息、科技、反1等12檔逆勢創高

台股ETF受益人人數在連續六周創新高後，上周不增反減6.4萬人。根據集保戶股權分散8月7日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數周減64,589人，總人數來到18,482,976人，統計今年來還是增加6,309,486人。不過，94檔中仍有包括群益台灣精選高息（00919）、00991A、00881、00664R、00686R等12檔台股ETF受益人數逆勢創高，其中以00919受益人數1,381,601人最多；這12檔中以高息、科技、反1為主，顯示出投資人投資情緒轉往穩健觀望態勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。