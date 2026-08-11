0056現在還能靠配息實現「0成本」？知美試算：最快9年、謹慎版12年

老牌高股息ETF元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）與群益台灣精選高息（00919）成立以來含息總報酬率皆突破100%，讓長線投資人實現「賺股息也賺價差」。

針對許多存股族關心的「0056現在進場還能靠配息實現0成本嗎」，財經YouTuber知美在影片中進行了試算與分析。

三種年化配息率試算：0成本需9至12年

知美表示，若以成功領到的現金股利超過最初投入本金作為「0成本」指標，並以影片製作當下0056每股48.19元的股價為基準，可分為三種計算情境：

第一是「樂觀版本」：以最新一季配息1.35元乘以4季計算，年配息達5.4元，年化配息率為11.21%，約持有9年以上可實現零成本。 第二是「實際版本」：採今年已公告三次配息平均1.072元計算，年配息為4.288元，年化配息率為8.9%，需持有11.3年以上。 第三則是「謹慎版本」：採過去一年實際公告的四大季配息總和4.082元計算，年化配息率為8.47%，約需持有11.9年（近12年）才能達成零成本。

高配息關鍵在資本利得

許多投資人好奇高股息ETF為何近年配息節節上升？知美剖析0056的淨值組成指出，可作為配息來源的「收益平準金」僅佔少數，真正佔大宗的是「資本損益平準金」。

這代表今年高配息很大一部分源於台股大漲帶來的資本利得。

然而知美提醒，觀察0056前十大成分股，今年的年均殖利率表現僅有5檔超過4%，最高者也僅6.7%。

若未來市場不再大漲、少了資本利得挹注，高股息ETF是否能繼續維持動輒8%至10%的高配息，仍是未知數，投資人切勿將高配息視為常態。

定期定額與股息再投入是關鍵

若以打造現金流為目標，知美試算，若想靠0056達到每季領3萬元（平均每月1萬元），以近期配息與股價計算約需持有23張，總投入成本約107萬元。

若目標是平均每月領3萬元，則需持有67張，總成本約321萬元。

面對近期大盤波動與帳面虧損，知美建議投資人應保持健康平靜的心態。

投資市值型或高股息ETF，核心策略就是「長期定期定額加上股息再投入」，利用微笑曲線降低持有成本。

0056成立至今已累計配發32.27元現金股利，超越當初25元的發行價，長線打造現金流的成效有目共睹，關鍵在於時刻保持初衷，不讓短期的股價起伏影響長期的資產累積規劃。

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