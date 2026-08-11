台股ETF受益人周減6.4萬人 高息、科技、反1等12檔逆勢創高

台股ETF受益人人數在連續六周創新高後，上周不增反減6.4萬人。根據集保戶股權分散8月7日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數周減64,589人，總人數來到18,482,976人，統計今年來還是增加6,309,486人。不過，94檔中仍有包括群益台灣精選高息（00919）、00991A、00881、00664R、00686R等12檔台股ETF受益人數逆勢創高，其中以00919受益人數1,381,601人最多；這12檔中以高息、科技、反1為主，顯示出投資人投資情緒轉往穩健觀望態勢。

法人表示，台股經過7月大怒神表現，相對個股波動低的台股ETF是相對穩健工具，其中，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，倒是投資人現階段介入台股的好選擇。

群益投信台股ETF團隊分析，近期市況起伏不定，導致投資操作難度提高，面對盤勢高檔波動，不少投資人透過高股息ETF為投組增加抗震力。高息股的誘因除穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，可做為長期退休理財工具之一。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，短期來看，經歷7月加權指數的劇烈震盪，籌碼的壓力已有明顯的緩解，以融資餘額來看，7月底融資餘額一度跌破5,000億元水準，相較7月初減少約20%，市場投機氣氛已有明顯冷卻。然而短期市場對於地緣政治、升息等擔憂能在，預期指數將以盤整為主。台股整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，投資人可選出適合自己投資目標，透過能兼顧高息與穩定成長特性的ETF來因應市況變化、滿足投資目標。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。