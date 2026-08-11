掩護性買權策略 抗波動

台灣主動式ETF投資策略日益多元，「掩護性買權策略」（Covered Call Strategy）已加入我國主動式ETF市場。證交所指出，掩護性買權策略是以部分上漲空間換取較穩定的收益來源，投資人應審慎評估商品特性與自身風險承受能力，切勿單純以配息率高低作為唯一的投資決策依據。

證交所指出，掩護性買權策略的基本原理為「持有一籃子股票現貨部位」的同時，透過「賣出買權（Call Options）」收取選擇權權利金。國際上以美國摩根資產管理發行的JEPI與JEPQ等商品最具代表性，在聯準會高利率及股市高波動期間，創造7％至11％的年化配息率，吸引數百億美元資金流入。

相較國外商品可賣出最高達100％投資組合價值的買權，我國現行法規採漸進與衡平開放態度，嚴格限制賣出買權總價值不得超過基金淨資產價值的25％，並要求建立高度相關性內部控制，在鼓勵商品創新之餘落實風險控管與投資人保護。

自今年4月起，國內市場已有三檔上市主動式ETF採取此策略。依公開說明書內容，其在不同市況下的損益表現如下，一、股票市場上漲：資產市價大於選擇權履約價時，買方行使權利，基金僅能獲得履約價以下的漲幅及權利金，超越履約價之潛在報酬將受到限制。

二、股票市場盤整：資產市價接近或略低於履約價，買權多數不被行使，基金可完整保留所收取的權利金，有助於提升投資組合整體收益。三、股票市場下跌：資產市價小於履約價，買權通常不被行使，基金可保留權利金收入，部分抵減股票價格下跌所造成的損失。

證交所為協助投資人正確理解收益來源，已強化相關資訊揭露機制，自今年7月1日起，規範主動式ETF應於公開資訊觀測站之收益分配公告中，新增揭露「賣出選擇權權利金占比」資訊；若收益分配中含權利金，亦須敘明相關分配政策與條件，讓投資人掌握其納入分配的符合條件。

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