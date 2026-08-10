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高含「達」量商品 有看頭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨AI資料中心運算密度及單櫃功耗不斷攀升，「算力背後的電力」成為下一階段AI投資重要主軸，也帶動相關供應鏈受到市場關注。觀察持有台達電的ETF中前十大ETF，布局橫跨台股市值型、科技型及全球ESG主題型ETF，且前十大ETF持有台達電權重皆超過5%。

AI算力競賽持續升級，市場投資焦點也延伸至電力、能源管理及液冷散熱等基礎建設。根據統計，富邦旗艦50（009802）台達電權重達13.6%，為目前市場「含達量」最高ETF。其次野村臺灣新科技50為9.3%、兆豐藍籌30為9.2%，富邦ESG綠色電力則以8.4%排名第四。從ETF持股分布來看，電力與散熱題材已成為掌握AI長期趨勢的重要布局環節。

AI資料中心對電力基礎建設的需求正快速升級，資料中心競爭已延伸至高效率供電、配電、能源管理及液冷散熱等完整基礎建設。台達電具備AI電源、液冷及HVDC等長線成長題材，目前布局涵蓋資料中心電源、配電系統、液冷與氣冷散熱解決方案，並持續推進800 VDC等次世代AI資料中心供電架構。

富邦旗艦50（009802）經理人林威宇表示，AI產業發展已進入「算力、電力、散熱」同步升級的新階段。全球雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，不僅帶動先進製程、先進封裝及AI伺服器需求，高功率電源、能源管理及液冷散熱等基礎設施也同步受惠，台灣供應鏈在全球AI資料中心建置浪潮中，仍扮演關鍵角色。

富邦旗艦50布局台灣大型權值與產業龍頭企業，在AI電力基礎建設領域亦具一定布局。投資人若看好AI中長期發展，除晶片及AI伺服器供應鏈，也可關注電力、散熱及能源管理等AI基建題材，透過相關ETF分散布局。

兆豐藍籌30ETF經理人詹佳峯指出，AI伺服器功率不斷提高，資料中心從傳統電源架構走向高功率、HVDC等方案，台達電正好是這個領域的核心供應商。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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