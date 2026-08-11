主動式台股ETF有勁 上月底來平均績效逾19%超越大盤

台股在歷經7月下旬以來的劇烈震盪後，隨市場賣壓宣洩，資金回歸基本面，帶動大盤表現。統計自7月30日到8月10日期間，加權指數反彈近5,000點，期間漲幅近12.5%，主動式台股ETF期間平均績效19.8%明顯優於大盤，包括主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）等ETF，績效更超過20%。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，先前受到AI獲利疑慮、聯準會政策立場偏鷹等影響，台股走勢震盪，不過短期修正反而有助於消化過熱籌碼，為後續行情蓄積動能。

整體來看，台灣經濟動能依然強勁，AI產業前景樂觀，包括晶圓代工、ASIC、散熱、伺服器等相關需求具備高能見度，整體AI供應鏈仍處於上升周期，後市表現仍值關注。

在投資布局方面，建議可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，以掌握AI長期成長動能，並留意AI技術迭代周期，適度布局短線題材。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，本波大盤融資餘額從高檔6,313億元一路降至目前5,000億元左右水準，顯示籌碼面已有去槓桿現象，為大盤反彈提供堅實底氣。

從基本面來看，台灣經濟表現穩健，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以下半年進入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持。

再者國內主要半導體廠商調增資本支出，也有助帶動國內相關供應鏈產線擴增及升級。

市場對於台股後市表現仍抱持正向看待，但操作上仍需要留意主要央行貨幣政策變化與國際地緣政治情勢發展，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況更快的調整投資組合、汰弱留強，投資人可多加善用。

野村投信認為，加權指數進入高檔區間後，指數水準非絕對重點，企業獲利潛力才是未來表現勝出的關鍵。

科技巨頭持續追加資本支出，半導體龍頭先進製程產能利用率逼近百分之百，訂單能見度已看到明年。

展望未來，在AI浪潮推進下，面對台股高檔整理，建議採取主動且均衡的配置策略。

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