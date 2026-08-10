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00881配息4.6元 人氣飆

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股上周反彈，但過往市場熱度較高的ETF受益人數皆呈現下滑，顯示部分投資人在股價回升後選擇獲利了結。而具備除息題材的ETF則持續吸引投資人目光。其中，國泰台灣科技龍頭（00881）與國泰永續高股息（00878）在除息話題帶動下，受益人數雙雙增加逾萬人，反映市場對穩定配息與現金流需求依然維持高度關注。

法人指出，近期AI需求持續為台灣科技產業基本面提供支撐。晶圓代工龍頭台積電最新公布7月合併營收約4,675.8億元新台幣，月增5.6%、年增44.7%；今年前七月累計營收約2兆8,720.6億元，較去年同期成長37.0%，顯示先進製程與AI相關需求仍具強勁動能。

在AI產業快速演進之際，投資機會也逐漸從單一晶片公司向外擴散，包括晶圓製造、IC設計、伺服器組裝、電源供應、散熱及相關零組件，都有機會受惠於AI基礎建設資本支出的成長。對一般投資人而言，與其頻繁判斷下一檔科技明星股，不如透過有AI題材的ETF一次掌握具產業競爭力的科技龍頭。

以周增加人數最多的國泰台灣科技龍頭ETF來看，即是聚焦AI相關供應鏈，主要布局包含台積電、聯發科、台達電等台灣重要科技企業，藉由一籃子持股參與不同科技次產業的成長機會。相較於廣泛涵蓋金融、傳產與電子產業的市值型ETF，國泰台灣科技龍頭的特色在於科技純度與龍頭集中度較高。當全球AI投資持續擴張，台灣在晶圓代工、IC設計、AI伺服器及關鍵零組件等領域皆具備全球競爭優勢，國泰台灣科技龍頭讓投資人不必自行挑選個股，也能參與台灣科技產業的長期發展。

證券業者表示，8月接下來還有超過80檔股票或債券ETF即將除息，其中，配息金額最高的為國泰台灣科技龍頭，本次配息4.6元，以公告當日估算年化配息率達18%，預計在最後申購日（17日）前人氣仍會居高不下。

其他如群益台ESG低碳50配息3.05元、兆豐藍籌30配息2.19元、兆豐台灣晶圓製造配息1.78元、國泰股利精選30配息1.6元，以及國泰永續高股息配息1.01元，都是本月配息金額相對較高的ETF，投資人仍應綜合評估ETF的成分股結構、產業前景、長期績效及填息能力，在掌握AI長線成長趨勢之餘，也兼顧自身風險承受度與資產配置需求。

台股專家表示，昨（10）日大盤收在44,928.76點，上漲702.85點，成交量8,473.73億元，三大法人合計買超731.67億元，其中，國泰台灣科技龍頭主要成分股台達電漲幅達10%、川湖漲7.16%、聯電漲6.03%、緯創也漲5.18%，樂觀看好國泰台灣科技龍頭後市展望。

整體而言，隨著台股行情回溫、法人資金回補，加上AI產業基本面持續提供支撐，科技族群仍是盤面重要主軸，台股中長線多頭格局仍具支撐，若外資持續回補、成交量能維持，有利指數延續高檔表現。不過，短線仍須留意漲多後震盪，以及國際政經情勢、主要央行政策與資金面變化，操作上可聚焦基本面佳、具成長動能的科技龍頭。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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