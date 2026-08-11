0050股息入帳「要買什麼？」 股民答案超一致：當然再買0050

元大台灣50（0050）股息10日正式入帳，一名網友在Dcard股票板發文詢問「各位要買什麼？」引起不少存股族討論。從留言來看，多數投資人仍選擇把股息重新投入0050，也有人打算拿來加碼其他ETF，甚至有網友笑稱要拿股息買麥當勞、布丁或飲料犒賞自己。

根據台灣證券交易所資料，0050本次每受益權益單位配發0.6元，股息發放日為8月10日；今年2月也曾配發1元，2026年至今合計配發1.6元。0050追蹤「富時臺灣證券交易所臺灣50指數」，主要持有台灣大型權值股，目前受益人數達約344.7萬人，是國內規模最大的市值型ETF之一。

一名網友在Dcard發文詢問其他人，0050股息入帳後「各位要買什麼」，立刻釣出大批0050投資人。最高讚留言直接回答「再投入0050」，另有網友表示「0050配息入帳當然是買0050啊」、「肯定是0050，股息再投入務必執行，別亂花」，也有人分享自己的做法，是將0050配息自動滾回0050，同時持續提高其他市值型ETF的定期定額金額。

不少網友認為，股息再投入的重點在於持續累積持有單位數，讓後續配息與資產成長繼續滾動。不過，也有投資人選擇不同路線，有人改投不以配息為主的009816，也有人表示可配置正二或主動式ETF；另有網友打算把股息拿去買00988A。留言因此再度出現「配息」與「不配息」兩派討論，有人笑稱「提到股息又有市值型的不開心了」。

更多留言則完全不打算談投資，有人說要買麥當勞、加滷蛋、吃統一布丁，也有人準備買杯珍珠奶茶或直接拿去買晚餐。整體而言，多數網友仍傾向將這筆股息重新投入市場，其中又以「繼續買0050」聲量最高；對長期投資族而言，與其糾結股息要不要花掉，不少人選擇最簡單的方式，就是讓配息繼續留在投資部位中累積。

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