快訊

陳鏞基專訪／從海線發跡的棒球夢 「台東是我航向世界的起點」

黑白格大廳將走入歷史！北車商場藍圖曝 4大亮點搶先看

獨／台灣新首富林聰吉行事低調 事業發跡與濟公師父有段神奇因緣

聽新聞
0:00 / 0:00

19歲只敢買0050被家人嫌「笨蛋」 他苦惱：只看0050真的錯了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
19歲大學生因傾向長期投資0050而困惑，家人推薦00919等ETF。網友認為投資決策應由個人負責，強調了解標的與自身風險承受能力更為重要。聯合報系資料照
19歲大學生因傾向長期投資0050而困惑，家人推薦00919等ETF。網友認為投資決策應由個人負責，強調了解標的與自身風險承受能力更為重要。聯合報系資料照

一名19歲、即將升大二的網友在Dcard股票板發文表示，自己接觸元大台灣50（0050）約3個月，目前戶頭仍有8至10萬元可運用。由於自認還是投資新手，也沒有勇氣挑戰其他股票，因此一直選擇0050，但家人卻不斷推薦00919等其他ETF，甚至會拿「只有我買0050」來比較，讓他開始懷疑自己「這麼死腦筋只看0050對不對」。

原PO補充，真正讓他感到不舒服的並不是家人單純提供建議，而是經常聽到類似「只有你這種笨蛋會買0050」的說法。這也讓原本相信0050與台灣前50大企業的他開始動搖，不知道該如何面對家人的意見。

文章曝光後，不少網友反而把焦點放在「投資決定自己承擔」。有人直言「阿你就自己買啊績效自己承擔嘛想全部0050就買你的錢還給別人管」，也有人認為「他們可以講但投資就是你自己的事你這種說法就是為自己後續賠錢藉口鋪路而已」。

也有不少留言認為，0050本身並不是奇怪的選擇。一名網友表示「0050不是一次投入是持續投入而且要看長線不是短線」，另有人直接說「0050是唯一真理（0050正2也不錯」，還有人提到：「相信自己持續買進，10、20年後用績效讓他們閉嘴就行了；加油」。

不過討論中也出現其他配置想法，可以進一步分散到美股，或依自身風險承受能力選擇不同商品；最多人反覆提到的仍是投資決策最終要由自己負責，就像其中一則留言所說：「我知道我在幹嘛我決定我執行我承擔」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00919群益台灣精選高息ETF基金 台股 ETF 大學生

延伸閱讀

0050股息入帳「要買什麼？」 股民答案超一致：當然再買0050

力積電（6770）7月營收年增逾7成⋯投資人喊股價委屈！網看好「年底補漲」破百元

相關新聞

頭期款先不買房想靠ETF「三年資金翻倍」？過來人曝真相：最快也要7年但小心變0.5倍

一名網友在Dcard討論是否應將頭期款轉投ETF，吸引買房派與投資派熱烈討論。雖然有人認為三年內資金翻倍，但也有專家警告需小心風險，建議留有緊急預備金。選擇上兩派各有立場，反映出當前投資與購屋的不同需求。

台股回測震盪翻紅！00406A展現低接買盤力道 經理人揭台股三大「免驚」理由

台股震盪回升，加權指數由黑翻紅，00406A基金顯示低接買盤力道。經理人張書廷分析，市場雖然有融資成長，但槓桿風險可控，台股基礎仍穩健，投資者可關注企業成長潛力和收益策略。

00878換0050正2八個月後！66萬變157萬「狂賺91萬」…大芥曝換股5大理由

投資者「大芥」將66萬元的00878換成50正2，經過八個月市值激增138%，達157萬元，獲利91萬元。他分享換股理由，包括需求變化和追求更高報酬，並強調投資時間的重要性。

南亞科挑戰天價陷震盪！外資狂買3萬張 00981A逢高出清剩1張

記憶體股10日狂飆後，11日出現獲利了結壓力。龍頭股南亞科（2408）10日攻上漲停、收502元，距歷史新高505元僅3元，11日卻開低一度回落至474元，跌幅逾2.5%，華邦電（2344）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、力積電（6770）、威剛（3260）等同步走弱，高檔籌碼攻防浮上檯面。

台股重返季線！00918打包30檔高填息龍頭 法人看好：先進封裝爆發將帶動漲勢

大華銀投信表示，隨著國內外法說高峰期過後不確定性逐步降溫，加上基本面迎來下半年傳統科技旺季，台股本周擺脫先前拉回修正格局。 加權指數於8/10強勢開高，電子族群全面領軍，指數終場大漲1.6%收在44,928.76點，順利突破並站穩季線反壓，顯示籌碼沉澱後結構趨於穩定。 雖然成交量能尚未回升至第二季高檔水準，但在個股7月營收動能陸續展現下，市場觀望氣氛明顯轉趨樂觀，整體盤勢已展現溫和偏多走勢。

00981A南亞科幾乎全出清！2周報酬約13%…網讚：賣在這裡很漂亮

南亞科股價攀升至502元，但主動統一台股增長（00981A）選擇全數賣出持股，變現約4.71億元，2週報酬率達13%。此次操作獲得網友好評，並將資金轉向日月光及台達電等標的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。