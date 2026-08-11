19歲只敢買0050被家人嫌「笨蛋」 他苦惱：只看0050真的錯了嗎？

一名19歲、即將升大二的網友在Dcard股票板發文表示，自己接觸元大台灣50（0050）約3個月，目前戶頭仍有8至10萬元可運用。由於自認還是投資新手，也沒有勇氣挑戰其他股票，因此一直選擇0050，但家人卻不斷推薦00919等其他ETF，甚至會拿「只有我買0050」來比較，讓他開始懷疑自己「這麼死腦筋只看0050對不對」。

原PO補充，真正讓他感到不舒服的並不是家人單純提供建議，而是經常聽到類似「只有你這種笨蛋會買0050」的說法。這也讓原本相信0050與台灣前50大企業的他開始動搖，不知道該如何面對家人的意見。

文章曝光後，不少網友反而把焦點放在「投資決定自己承擔」。有人直言「阿你就自己買啊績效自己承擔嘛想全部0050就買你的錢還給別人管」，也有人認為「他們可以講但投資就是你自己的事你這種說法就是為自己後續賠錢藉口鋪路而已」。

也有不少留言認為，0050本身並不是奇怪的選擇。一名網友表示「0050不是一次投入是持續投入而且要看長線不是短線」，另有人直接說「0050是唯一真理（0050正2也不錯」，還有人提到：「相信自己持續買進，10、20年後用績效讓他們閉嘴就行了；加油」。

不過討論中也出現其他配置想法，可以進一步分散到美股，或依自身風險承受能力選擇不同商品；最多人反覆提到的仍是投資決策最終要由自己負責，就像其中一則留言所說：「我知道我在幹嘛我決定我執行我承擔」。

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