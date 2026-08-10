台積電退回400元時期低量！陳嘉偉看壞0050：台股今走勢極糟糕…恐無第二隻腳

分析師陳嘉偉於影音內容中指出，台北股市今日走勢極為糟糕...儘管上週五美國非農就業數據低於預期，引發市場預期美國聯準會（Fed）降息及升息壓力減緩，進而推升美股與台股大漲，但陳嘉偉警告，台股此波反彈恐無「第二隻腳（W底）」回測打底的機會，後續甚至可能直接向下破底。

陳嘉偉分析，大盤最大的警訊在於「成交量能持續萎縮」。今日早盤指數拉升時預估量一度達1.3兆元，但尾盤成交量僅剩8,473億元。

他強調，技術分析中「價可以做，成交量才是真的」，6月以前台股呈現價量齊揚，6月後則轉為價量背離；而8月以來這波近千點的反彈，連續多個交易日量能均未顯現，屬於極為不健康的「無量反彈」。 在量能不足、主力持續出貨的情況下，指數硬撐在高檔反而更為危險，一旦反彈結束將不是回測打底，而是直接貫破前低。

此外，針對總經與國際情勢，陳嘉偉表示，聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）關注焦點在於通膨而非就業數據。

目前荷莫茲海峽受中東局勢影響仍面臨封鎖，油價高漲將使接下來公布的7月CPI數據承壓，先前導致7月台股崩盤的根本原因並未改變，僅有「人心」因股價短線反彈而改變。

針對權值股部分，陳嘉偉特別指出看壞元大台灣50（0050），主因在於權值龍頭台積電（2330）的走勢與量能異常。

台積電今日成交量僅剩約1.88萬張，已退回先前股價400多元時的低量水準。陳嘉偉表示，雖然台積電公布7月營收創歷史新高，但股價早在7月就出現崩跌，顯示股價已領先反映未來基本面的隱憂；今日台積電股價頂到下降壓力線後便收低，量能完全無法配合。

陳嘉偉總結，台股與櫃買指數目前均處於無量反彈的空頭架構，反彈結束後將面臨更嚴峻的下修壓力，提醒投資人切勿盲目追高。

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